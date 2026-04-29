Пирожки-бургеры по-новому: домашний рецепт, который покорит каждого
Дата публикации 29 апреля 2026 15:04
Пирожки-бургеры. Фото: кадр из видео
Это не просто пирожки и не обычные бургеры — это сочетание двух любимых блюд в одном рецепте. Мягкое тесто, сочная котлета и ароматный соус создают идеальный домашний вкус. Такой вариант точно удивит и станет любимым на каждой кухне.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молоко — 180 мл.;
- сахар — 1 ст. л.;
- дрожжи прессованные — 20 г;
- желток — 1 шт.;
- мука — 500 г;
- масло сливочное — 40 г;
- соль — по вкусу.
Для котлет:
- фарш — 500 г;
- соль, перец, паприка — по вкусу.
Для начинки:
Читайте также:
- лук — 1-2 шт.;
- соленый огурец — 1 шт.;
- масло — для жарки;
- сахар — 1 ст. л.
Для соуса:
- кетчуп — 1 ст. л.;
- майонез — 1 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.
Способ приготовления
- В теплом молоке растворить дрожжи и сахар и оставить на 15 минут.
- Добавить желток, муку и соль, замесить тесто, добавить масло и вымесить до эластичности. Оставить подходить на 1 час.
- Фарш смешать со специями, сформировать котлеты и обжарить с двух сторон до готовности. Отдельно карамелизировать лук.
- Тесто разделить, раскатать, внутрь выложить котлету, сыр, соус, огурец и лук, сформировать пирожок-бургер.
- Смазать яйцом, посыпать кунжутом и запечь до золотистой корочки.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки
Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.
Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.
Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.
Реклама