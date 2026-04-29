Пирожки-бургеры по-новому: домашний рецепт, который покорит каждого

Пирожки-бургеры по-новому: домашний рецепт, который покорит каждого

Дата публикации 29 апреля 2026 15:04
Пирожки-бургеры по-новому: домашний рецепт, который покорит каждого
Пирожки-бургеры. Фото: кадр из видео

Это не просто пирожки и не обычные бургеры — это сочетание двух любимых блюд в одном рецепте. Мягкое тесто, сочная котлета и ароматный соус создают идеальный домашний вкус. Такой вариант точно удивит и станет любимым на каждой кухне.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молоко — 180 мл.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • дрожжи прессованные — 20 г;
  • желток — 1 шт.;
  • мука — 500 г;
  • масло сливочное — 40 г;
  • соль — по вкусу.

Для котлет:

  • фарш — 500 г;
  • соль, перец, паприка — по вкусу.

Для начинки:

Читайте также:
  • лук — 1-2 шт.;
  • соленый огурец — 1 шт.;
  • масло — для жарки;
  • сахар — 1 ст. л.

Для соуса:

  • кетчуп — 1 ст. л.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.
рецепт пиріжків бургерів
Приготовление пирожков. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. В теплом молоке растворить дрожжи и сахар и оставить на 15 минут.
  2. Добавить желток, муку и соль, замесить тесто, добавить масло и вымесить до эластичности. Оставить подходить на 1 час.
  3. Фарш смешать со специями, сформировать котлеты и обжарить с двух сторон до готовности. Отдельно карамелизировать лук.
  4. Тесто разделить, раскатать, внутрь выложить котлету, сыр, соус, огурец и лук, сформировать пирожок-бургер.
  5. Смазать яйцом, посыпать кунжутом и запечь до золотистой корочки.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

рецепт бургер пирожки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
