Пирожки-бургеры по-новому: домашний рецепт, который покорит каждого

Пирожки-бургеры. Фото: кадр из видео

Это не просто пирожки и не обычные бургеры — это сочетание двух любимых блюд в одном рецепте. Мягкое тесто, сочная котлета и ароматный соус создают идеальный домашний вкус. Такой вариант точно удивит и станет любимым на каждой кухне.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молоко — 180 мл.;

сахар — 1 ст. л.;

дрожжи прессованные — 20 г;

желток — 1 шт.;

мука — 500 г;

масло сливочное — 40 г;

соль — по вкусу.

Для котлет:

фарш — 500 г;

соль, перец, паприка — по вкусу.

Для начинки:

лук — 1-2 шт.;

соленый огурец — 1 шт.;

масло — для жарки;

сахар — 1 ст. л.

Для соуса:

кетчуп — 1 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.

Приготовление пирожков. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

В теплом молоке растворить дрожжи и сахар и оставить на 15 минут. Добавить желток, муку и соль, замесить тесто, добавить масло и вымесить до эластичности. Оставить подходить на 1 час. Фарш смешать со специями, сформировать котлеты и обжарить с двух сторон до готовности. Отдельно карамелизировать лук. Тесто разделить, раскатать, внутрь выложить котлету, сыр, соус, огурец и лук, сформировать пирожок-бургер. Смазать яйцом, посыпать кунжутом и запечь до золотистой корочки.

