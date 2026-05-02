Пирожки "как в кафе": тесто можно хранить в морозилке

Домашние пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Это тесто — настоящая находка для тех, кто любит домашнюю выпечку без лишних хлопот. Оно эластичное, удобное в работе и подходит для различных начинок. Можно приготовить заранее и использовать, когда нужно. А сами пирожки получаются мягкие, воздушные и с аппетитной корочкой, как в кафе.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

вода - 320 мл;

соль - 0,5 ч. л;

сахар - 1 ст. л;

масло - 5 ст. л.;

мука - 400-420 г;

сухие дрожжи - 7 г.

Пухлые пирожки Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Смешать муку с дрожжами. В отдельной миске соединить теплую воду, соль, сахар и растительное масло. Постепенно добавить сухую смесь и замесить мягкое, немного липкое тесто. Смазать тесто маслом, накрыть и оставить в холодильнике минимум на 40 минут или дольше. Готовое тесто поделить на кусочки, сформировать шарики, раскатать лепешки, добавить начинку и слепить пирожки. Жарить на разогретом масле на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.

