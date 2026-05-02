Пирожки "как в кафе": тесто можно хранить в морозилке
Дата публикации 2 мая 2026 14:44
Домашние пирожки. Фото: smachnenke.com.ua
Это тесто — настоящая находка для тех, кто любит домашнюю выпечку без лишних хлопот. Оно эластичное, удобное в работе и подходит для различных начинок. Можно приготовить заранее и использовать, когда нужно. А сами пирожки получаются мягкие, воздушные и с аппетитной корочкой, как в кафе.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- вода - 320 мл;
- соль - 0,5 ч. л;
- сахар - 1 ст. л;
- масло - 5 ст. л.;
- мука - 400-420 г;
- сухие дрожжи - 7 г.
Способ приготовления
- Смешать муку с дрожжами. В отдельной миске соединить теплую воду, соль, сахар и растительное масло.
- Постепенно добавить сухую смесь и замесить мягкое, немного липкое тесто.
- Смазать тесто маслом, накрыть и оставить в холодильнике минимум на 40 минут или дольше.
- Готовое тесто поделить на кусочки, сформировать шарики, раскатать лепешки, добавить начинку и слепить пирожки.
- Жарить на разогретом масле на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.
