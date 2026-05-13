Лучшее бездрожжевое тесто на кефире: жареные хрустящие пирожки

Дата публикации 13 мая 2026 16:24
Жареные пирожки. Фото: кадр из видео

Если нет времени ждать, пока подойдет дрожжевое тесто, этот рецепт станет настоящей находкой. Пирожки на кефире получаются мягкие, воздушные и очень хрустящие снаружи. А благодаря двум начинкам можно сразу приготовить сытный домашний ужин для всей семьи.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кефир — 450 мл.;
  • желтки — 2 шт.;
  • сметана 20% — 100 г;
  • масло — 50 мл.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 10 г;
  • мука — 700 г;
  • сода — 1 ч. л.

Для картофельной начинки:

  • картофель — по вкусу;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • сливочное масло — по вкусу;
  • соль, черный перец, сушеные травы — по вкусу.

Для печеночной начинки:

  • куриная печень — по вкусу;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • сливочное масло — по вкусу;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль, черный перец, сушеные травы — по вкусу;
  • отварные яйца — по желанию.
Приготовление пирожков. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Для картофельной начинки обжарить лук до золотистости и добавить к картофельному пюре вместе со сливочным маслом, специями и травами.
  2. Для печеночной начинки обжарить лук и морковь, добавить куриную печень и тушить до готовности. Затем измельчить массу блендером, по желанию добавить яйца.
  3. Для теста смешать кефир, желтки, сметану, растительное масло, соль и сахар.
  4. Постепенно добавить муку и соду, замесить мягкое немного липкое тесто и оставить на 15 минут.
  5. Тесто разделить на части, сформировать лепешки, выложить начинку и хорошо защипнуть края.
  6. Обжарить пирожки в хорошо разогретом масле до румяной хрустящей корочки.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
