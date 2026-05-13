Лучшее бездрожжевое тесто на кефире: жареные хрустящие пирожки
Дата публикации 13 мая 2026 16:24
Жареные пирожки. Фото: кадр из видео
Если нет времени ждать, пока подойдет дрожжевое тесто, этот рецепт станет настоящей находкой. Пирожки на кефире получаются мягкие, воздушные и очень хрустящие снаружи. А благодаря двум начинкам можно сразу приготовить сытный домашний ужин для всей семьи.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кефир — 450 мл.;
- желтки — 2 шт.;
- сметана 20% — 100 г;
- масло — 50 мл.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 10 г;
- мука — 700 г;
- сода — 1 ч. л.
Для картофельной начинки:
- картофель — по вкусу;
- лук репчатый — 1 шт.;
- сливочное масло — по вкусу;
- соль, черный перец, сушеные травы — по вкусу.
Для печеночной начинки:
- куриная печень — по вкусу;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- сливочное масло — по вкусу;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль, черный перец, сушеные травы — по вкусу;
- отварные яйца — по желанию.
Способ приготовления
- Для картофельной начинки обжарить лук до золотистости и добавить к картофельному пюре вместе со сливочным маслом, специями и травами.
- Для печеночной начинки обжарить лук и морковь, добавить куриную печень и тушить до готовности. Затем измельчить массу блендером, по желанию добавить яйца.
- Для теста смешать кефир, желтки, сметану, растительное масло, соль и сахар.
- Постепенно добавить муку и соду, замесить мягкое немного липкое тесто и оставить на 15 минут.
- Тесто разделить на части, сформировать лепешки, выложить начинку и хорошо защипнуть края.
- Обжарить пирожки в хорошо разогретом масле до румяной хрустящей корочки.
