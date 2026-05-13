Лучшее бездрожжевое тесто на кефире: жареные хрустящие пирожки

Если нет времени ждать, пока подойдет дрожжевое тесто, этот рецепт станет настоящей находкой. Пирожки на кефире получаются мягкие, воздушные и очень хрустящие снаружи. А благодаря двум начинкам можно сразу приготовить сытный домашний ужин для всей семьи.

Вам понадобится:

кефир — 450 мл.;

желтки — 2 шт.;

сметана 20% — 100 г;

масло — 50 мл.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 10 г;

мука — 700 г;

сода — 1 ч. л.

Для картофельной начинки:

картофель — по вкусу;

лук репчатый — 1 шт.;

сливочное масло — по вкусу;

соль, черный перец, сушеные травы — по вкусу.

Для печеночной начинки:

куриная печень — по вкусу;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

сливочное масло — по вкусу;

чеснок — 1 зубчик;

соль, черный перец, сушеные травы — по вкусу;

отварные яйца — по желанию.

Способ приготовления

Для картофельной начинки обжарить лук до золотистости и добавить к картофельному пюре вместе со сливочным маслом, специями и травами. Для печеночной начинки обжарить лук и морковь, добавить куриную печень и тушить до готовности. Затем измельчить массу блендером, по желанию добавить яйца. Для теста смешать кефир, желтки, сметану, растительное масло, соль и сахар. Постепенно добавить муку и соду, замесить мягкое немного липкое тесто и оставить на 15 минут. Тесто разделить на части, сформировать лепешки, выложить начинку и хорошо защипнуть края. Обжарить пирожки в хорошо разогретом масле до румяной хрустящей корочки.

