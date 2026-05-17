"Мгновенные" пирожки с зеленым луком за 5 минут: нужно 500 мл кефира
Эти пирожки — настоящее спасение, когда хочется чего-то домашнего, горячего и быстрого без долгого вымешивания теста и ожидания подъема. Они готовятся буквально из базовых продуктов, которые почти всегда есть в холодильнике: кефира, яиц и муки. Благодаря сочетанию кефира и соды тесто получается мягким и пышным даже без дрожжей, а начинка из яиц и зеленого лука добавляет классический домашний вкус.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кефир — 500 мл.;
- яйца — 2 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- мука — 400 г;
- вареные яйца — 4 шт.;
- зеленый лук — 1 пучок.
Способ приготовления
- Соединить кефир, яйца, соль и сахар и перемешать до однородности.
- Добавить муку вместе с содой и замесить густое тесто консистенции как на оладьи.
- Измельчить вареные яйца, добавить нарезанный зеленый лук и перемешать начинку.
- Соединить ее с тестом и аккуратно перемешать до равномерного распределения.
- Разогреть сковороду с маслом, выкладывать массу ложкой и жарить под крышкой на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.
