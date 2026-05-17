Главная Вкус "Мгновенные" пирожки с зеленым луком за 5 минут: нужно 500 мл кефира

"Мгновенные" пирожки с зеленым луком за 5 минут: нужно 500 мл кефира

Дата публикации 17 мая 2026 14:44
Пирожки с зеленым луком. Фото: smachnenke.com.ua

Эти пирожки — настоящее спасение, когда хочется чего-то домашнего, горячего и быстрого без долгого вымешивания теста и ожидания подъема. Они готовятся буквально из базовых продуктов, которые почти всегда есть в холодильнике: кефира, яиц и муки. Благодаря сочетанию кефира и соды тесто получается мягким и пышным даже без дрожжей, а начинка из яиц и зеленого лука добавляет классический домашний вкус.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кефир — 500 мл.;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • мука — 400 г;
  • вареные яйца — 4 шт.;
  • зеленый лук — 1 пучок.
рецепт пиріжків з зеленою цибулею та яйцем
Жареные пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Соединить кефир, яйца, соль и сахар и перемешать до однородности.
  2. Добавить муку вместе с содой и замесить густое тесто консистенции как на оладьи.
  3. Измельчить вареные яйца, добавить нарезанный зеленый лук и перемешать начинку.
  4. Соединить ее с тестом и аккуратно перемешать до равномерного распределения.
  5. Разогреть сковороду с маслом, выкладывать массу ложкой и жарить под крышкой на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
