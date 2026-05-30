Ліниві пиріжки "П’ятихвилинки" на кефірі: рецепт на сніданок
Дата публікації: 30 травня 2026 05:04
Ці пиріжки — ідеальний варіант, коли немає часу, але хочеться чогось домашнього. Просте тісто на кефірі поєднується з ніжною яєчною начинкою та зеленою цибулею. Обсмажуються за лічені хвилини й виходять напрочуд м’якими та ситними.
Вам знадобиться:
- кефір — 300 мл.;
- сіль — ½ ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- яйце — 1 шт.;
- олія — 20 мл;
- борошно — 300 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- варені яйця — 3 шт.;
- зелена цибуля — 1 пучок.
Спосіб приготування
- У мисці змішати кефір, яйце, сіль, цукор та олію до однорідної маси.
- Додати борошно з розпушувачем і замісити густе тісто.
- Варені яйця натерти на дрібній тертці та додати прямо в тісто.
- Додати дрібно нарізану зелену цибулю й добре перемішати до рівномірної консистенції.
- Тісто викладати ложкою або через кондитерський мішок на розігріту сковороду з невеликою кількістю олії.
- Смажити під кришкою на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.
