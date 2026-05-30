Ліниві пиріжки "П’ятихвилинки" на кефірі: рецепт на сніданок

Ліниві пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Ці пиріжки — ідеальний варіант, коли немає часу, але хочеться чогось домашнього. Просте тісто на кефірі поєднується з ніжною яєчною начинкою та зеленою цибулею. Обсмажуються за лічені хвилини й виходять напрочуд м’якими та ситними.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кефір — 300 мл.;

сіль — ½ ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

яйце — 1 шт.;

олія — 20 мл;

борошно — 300 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

варені яйця — 3 шт.;

зелена цибуля — 1 пучок.

Смажені пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

У мисці змішати кефір, яйце, сіль, цукор та олію до однорідної маси. Додати борошно з розпушувачем і замісити густе тісто. Варені яйця натерти на дрібній тертці та додати прямо в тісто. Додати дрібно нарізану зелену цибулю й добре перемішати до рівномірної консистенції. Тісто викладати ложкою або через кондитерський мішок на розігріту сковороду з невеликою кількістю олії. Смажити під кришкою на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком.

Читайте також:

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.