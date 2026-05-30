Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Ліниві пиріжки "П’ятихвилинки" на кефірі: рецепт на сніданок

Ліниві пиріжки "П’ятихвилинки" на кефірі: рецепт на сніданок

Ua ru
Дата публікації: 30 травня 2026 05:04
Ліниві пиріжки П’ятихвилинки на кефірі: рецепт на сніданок
Ліниві пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Ці пиріжки — ідеальний варіант, коли немає часу, але хочеться чогось домашнього. Просте тісто на кефірі поєднується з ніжною яєчною начинкою та зеленою цибулею. Обсмажуються за лічені хвилини й виходять напрочуд м’якими та ситними.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кефір — 300 мл.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • олія — 20 мл;
  • борошно — 300 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • варені яйця — 3 шт.;
  • зелена цибуля — 1 пучок.
рецепт лінивих пиріжків
Смажені пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. У мисці змішати кефір, яйце, сіль, цукор та олію до однорідної маси.
  2. Додати борошно з розпушувачем і замісити густе тісто.
  3. Варені яйця натерти на дрібній тертці та додати прямо в тісто. 
  4. Додати дрібно нарізану зелену цибулю й добре перемішати до рівномірної консистенції.
  5. Тісто викладати ложкою або через кондитерський мішок на розігріту сковороду з невеликою кількістю олії.
  6. Смажити під кришкою на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Читайте також:

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.

рецепт ідея для сніданку пиріжки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації