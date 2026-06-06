Ліниві пиріжки без ліплення за 10 хвилин: рецепт на сніданок
Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 05:04
Ліниві пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо хочеться домашніх пиріжків, але немає часу на довге ліплення, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Ніжне картопляне тісто, тягучий сир і ароматна шинка створюють ідеальне поєднання смаків. Готуються такі пиріжки швидко, а зникають зі столу ще швидше.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- картопля — 1,1 кг;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- чорний перець — за смаком;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- олія — 2 ст. л.;
- кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;
- борошно — 330 г;
- зелень — великий пучок.
Для начинки:
- моцарела або сулугуні — 150–200 г;
- балик або шинка — 150–200 г.
Спосіб приготування
- Відварену картоплю розім’яти в однорідне пюре та дати трохи охолонути.
- Додати яйця, сіль, перець, олію, розпушувач, крохмаль, подрібнену зелень і борошно. Замісити м’яке тісто.
- Тісто розділити на частини. Один пласт розкачати в коло та викласти по краю начинку із сиру та шинки.
- Накрити другим пластом тіста, злегка притиснути та розрізати на трикутники.
- Обсмажити на сковороді з невеликою кількістю олії до золотистої скоринки з обох боків.
- Наприкінці накрити кришкою на кілька хвилин, щоб сир усередині добре розплавився.
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