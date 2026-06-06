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Головна Смак Ліниві пиріжки без ліплення за 10 хвилин: рецепт на сніданок

Ліниві пиріжки без ліплення за 10 хвилин: рецепт на сніданок

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 05:04
Ліниві пиріжки без ліплення за 10 хвилин: рецепт на сніданок
Ліниві пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться домашніх пиріжків, але немає часу на довге ліплення, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Ніжне картопляне тісто, тягучий сир і ароматна шинка створюють ідеальне поєднання смаків. Готуються такі пиріжки швидко, а зникають зі столу ще швидше.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • картопля — 1,1 кг;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • чорний перець — за смаком;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • олія — 2 ст. л.;
  • кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;
  • борошно — 330 г;
  • зелень — великий пучок.

Для начинки:

  • моцарела або сулугуні — 150–200 г;
  • балик або шинка — 150–200 г.
рецепт на сніданок
Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Відварену картоплю розім’яти в однорідне пюре та дати трохи охолонути.
  2. Додати яйця, сіль, перець, олію, розпушувач, крохмаль, подрібнену зелень і борошно. Замісити м’яке тісто.
  3. Тісто розділити на частини. Один пласт розкачати в коло та викласти по краю начинку із сиру та шинки.
  4. Накрити другим пластом тіста, злегка притиснути та розрізати на трикутники.
  5. Обсмажити на сковороді з невеликою кількістю олії до золотистої скоринки з обох боків.
  6. Наприкінці накрити кришкою на кілька хвилин, щоб сир усередині добре розплавився.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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