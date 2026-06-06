Ліниві пиріжки без ліплення за 10 хвилин: рецепт на сніданок

Ліниві пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться домашніх пиріжків, але немає часу на довге ліплення, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Ніжне картопляне тісто, тягучий сир і ароматна шинка створюють ідеальне поєднання смаків. Готуються такі пиріжки швидко, а зникають зі столу ще швидше.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

картопля — 1,1 кг;

яйця — 2 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

чорний перець — за смаком;

розпушувач — 1 ч. л.;

олія — 2 ст. л.;

кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;

борошно — 330 г;

зелень — великий пучок.

Для начинки:

моцарела або сулугуні — 150–200 г;

балик або шинка — 150–200 г.

Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Відварену картоплю розім’яти в однорідне пюре та дати трохи охолонути. Додати яйця, сіль, перець, олію, розпушувач, крохмаль, подрібнену зелень і борошно. Замісити м’яке тісто. Тісто розділити на частини. Один пласт розкачати в коло та викласти по краю начинку із сиру та шинки. Накрити другим пластом тіста, злегка притиснути та розрізати на трикутники. Обсмажити на сковороді з невеликою кількістю олії до золотистої скоринки з обох боків. Наприкінці накрити кришкою на кілька хвилин, щоб сир усередині добре розплавився.

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