Пиріжки Лінивчики з капустою: простий рецепт на кефірі

Пиріжки з капустою "Лінивчики": ліпити не потрібно, замішуємо тісто ложкою і смажимо
Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 21:04
Пиріжки з капустою. Фото: smachnenke.com.ua
Пиріжки "Лінивчики" — справжня знахідка для тих, хто не любить довго возитися з тістом. Нічого ліпити не потрібно: достатньо замішати тісто ложкою, додати капусту та обсмажити до рум'яної скоринки. Виходять ніжні, соковиті й дуже апетитні.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кефір кімнатної температури — 500 мл.;
- яйця — 2 шт.;
- сода — 1 ч. л.;
- сіль — до смаку;
- борошно — 350–400 г.
Для начинки:
- білокачанна капуста — 400–500 г;
- морква — 1 шт.;
- зелена цибуля — до смаку;
- кріп — до смаку;
- петрушка — до смаку;
- чорний мелений перець — до смаку;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Змішати кефір із яйцями, содою та сіллю, поступово всипати борошно й замісити густе тісто, схоже на сметану.
- Капусту дрібно нашаткувати, моркву натерти, злегка перетерти овочі руками.
- Додати до тіста разом із зеленню та чорним перцем, добре перемішати.
- Викладати масу ложкою на розігріту сковороду з олією та смажити на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.
- Готові пиріжки викласти на паперовий рушник і подавати теплими зі сметаною або часниковим соусом.
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