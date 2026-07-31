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Головна Смак Пиріжки з капустою "Лінивчики": ліпити не потрібно, замішуємо тісто ложкою і смажимо

Пиріжки з капустою "Лінивчики": ліпити не потрібно, замішуємо тісто ложкою і смажимо

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 21:04
Пиріжки Лінивчики з капустою: простий рецепт на кефірі
Пиріжки з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Пиріжки "Лінивчики" — справжня знахідка для тих, хто не любить довго возитися з тістом. Нічого ліпити не потрібно: достатньо замішати тісто ложкою, додати капусту та обсмажити до рум'яної скоринки. Виходять ніжні, соковиті й дуже апетитні.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кефір кімнатної температури — 500 мл.;
  • яйця — 2 шт.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • сіль — до смаку;
  • борошно — 350–400 г.

Для начинки:

  • білокачанна капуста — 400–500 г;
  • морква — 1 шт.;
  • зелена цибуля — до смаку;
  • кріп — до смаку;
  • петрушка — до смаку;
  • чорний мелений перець — до смаку;
  • олія — для смаження.
рецепт лінивих пиріжків з капустою
Тісто з капустою та зеленою цибулею. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Змішати кефір із яйцями, содою та сіллю, поступово всипати борошно й замісити густе тісто, схоже на сметану.
  2. Капусту дрібно нашаткувати, моркву натерти, злегка перетерти овочі руками. 
  3. Додати до тіста разом із зеленню та чорним перцем, добре перемішати.
  4. Викладати масу ложкою на розігріту сковороду з олією та смажити на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.
  5. Готові пиріжки викласти на паперовий рушник і подавати теплими зі сметаною або часниковим соусом.

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капуста рецепт пиріжки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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