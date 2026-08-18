Ленивые пельмени "Подушечки" на завтрак: готовятся просто и быстро

Ленивые пельмени "Подушечки" на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Ленивые пельмени "Подушечки" — отличный вариант, когда хочется сочных домашних пельменей, но нет желания долго лепить каждый по отдельности. Благодаря простому способу формовки за один раз можно приготовить почти сотню маленьких пельменей. Они получаются сочными, хорошо держат форму во время варки и не развариваются.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится

Для начинки:

мясо — 500 г;

лук — 2 шт.;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу.

Для теста:

мука — 300 г;

горячая вода — 130 мл;

яйцо — 1 шт.;

соль — ½ ч. л.;

растительное масло — 1 ст. л.

Для варки:

вода;

соль — по вкусу;

растительное масло — 1 ст. л.

Для подачи:

сливочное масло;

сметана;

свежая зелень.

Ленивые пельмени "Подушечки" на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Мясо вместе с двумя луковицами пропустить через мясорубку. Добавить в фарш соль и молотый черный перец, хорошо перемешать. Для приготовления теста в горячей воде температурой примерно 60°C растворить соль и добавить столовую ложку растительного масла. Влить воду в муку, немного перемешать, добавить яйцо и замесить мягкое эластичное тесто. Накрыть миской и оставить отдохнуть примерно на 20 минут. Готовый фарш переложить в прочный кондитерский пакет. Тесто разделить на три части. Одну часть тонко раскатать в прямоугольный пласт, выровнять края и нарезать длинными полосками шириной примерно в три пальца. Отрезать уголок пакета и выложить фарш длинной полоской вдоль каждой заготовки из теста. Края теста соединить над начинкой и тщательно защипнуть. Слегка прокатать пальцами вдоль шва, чтобы он хорошо склеился. Перевернуть получившиеся жгутики швом вниз и нарезать небольшими кусочками-подушечками. Выложить их на поверхность, слегка присыпанную мукой. В кастрюле довести воду до кипения, посолить и добавить столовую ложку растительного масла. Сделать в воде небольшую воронку и постепенно опустить пельмени. Осторожно перемешать силиконовой лопаткой, чтобы пельмени не прилипли ко дну. После повторного закипания воды варить примерно 3 минуты. Готовые ленивые пельмени "Подушечки" вынуть шумовкой и сразу подавать к столу.

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