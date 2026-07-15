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Ленивые вареники на завтрак за 5 минут: понадобится 350 г творога

15 июля 2026 05:04
Ленивые вареники. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Ленивые вареники — один из лучших вариантов быстрого домашнего завтрака. Они получаются мягкими, нежными и очень сытными, а готовятся из минимального набора продуктов. Такой рецепт отлично подойдет для всей семьи, а часть вареников можно заморозить про запас.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • творог — 350 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • семена чиа — 1–1,5 ч. л.;
  • ванильный сахар — 1 пакетик;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • кукурузный крахмал — 1–1,5 ст. л.;
  • мука — 3,5–4 ст. л.;
  • сливочное масло — для подачи.
Приготовление вареников. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Измельчить творог блендером или хорошо размять.
  2. Добавить яйцо, семена чиа, ванильный сахар, соль, сахар и крахмал.
  3. Постепенно всыпать муку и замесить мягкое, слегка липкое тесто. По желанию оставить его на 10–30 минут в холодильнике.
  4. Сформировать небольшие вареники.
  5. Опустить их в подсоленную кипящую воду и после всплытия варить еще примерно 2 минуты.
  6. Готовые ленивые вареники переложить на тарелку и полить растопленным сливочным маслом.

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