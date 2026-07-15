Ленивые вареники на завтрак за 5 минут: понадобится 350 г творога
15 июля 2026 05:04
Ленивые вареники. Фото: gospodynka.com.ua
Ленивые вареники — один из лучших вариантов быстрого домашнего завтрака. Они получаются мягкими, нежными и очень сытными, а готовятся из минимального набора продуктов. Такой рецепт отлично подойдет для всей семьи, а часть вареников можно заморозить про запас.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- творог — 350 г;
- яйцо — 1 шт.;
- семена чиа — 1–1,5 ч. л.;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- кукурузный крахмал — 1–1,5 ст. л.;
- мука — 3,5–4 ст. л.;
- сливочное масло — для подачи.
Способ приготовления
- Измельчить творог блендером или хорошо размять.
- Добавить яйцо, семена чиа, ванильный сахар, соль, сахар и крахмал.
- Постепенно всыпать муку и замесить мягкое, слегка липкое тесто. По желанию оставить его на 10–30 минут в холодильнике.
- Сформировать небольшие вареники.
- Опустить их в подсоленную кипящую воду и после всплытия варить еще примерно 2 минуты.
- Готовые ленивые вареники переложить на тарелку и полить растопленным сливочным маслом.
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