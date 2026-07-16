Летняя "Шарлотка" из 3 ингредиентов за 30 минут: идеально к чаю
16 июля 2026 03:04
Шарлотка с нектаринами. Фото: gospodynka.com.ua
Когда сезон нектаринов в самом разгаре, самое время испечь простой домашний пирог к чаю. Воздушное бисквитное тесто прекрасно сочетается с сочными фруктами, а готовится такая выпечка без лишних хлопот. Рецепт всегда получается, а вместо нектаринов можно использовать и другие сезонные фрукты или ягоды.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 200 г;
- ванилин, щепотка соли;
- лимонная цедра — 1 ч. л. (по желанию);
- мука — 140 г;
- нектарины — 5–6 шт.;
- сахар для посыпки.
Способ приготовления
- Яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли до пышной светлой массы.
- Добавьте ванилин, по желанию — лимонную цедру.
- Постепенно всыпайте просеянную муку, аккуратно перемешивая лопаткой.
- Дно формы (24 см) застелите пергаментом, посыпьте сахаром и выложите дольки нектаринов.
- Сверху слегка присыпьте их сахаром, вылейте тесто и разровняйте.
- Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут.
- Готовый пирог немного остудите, выньте из формы и по желанию посыпьте сахарной пудрой.
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