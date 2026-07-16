Завтрак из кабачков с сыром на сковороде: простой рецепт на лето

Летний завтрак №1 на каждый день: понадобятся 2 кабачка и 3 яйца
Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 05:04
Блюдо из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua
Летом, когда появляется много молодых кабачков, хочется приготовить из них что-нибудь простое, вкусное и разнообразное. Этот кабачковый корж на сковороде получается нежным внутри, ароматным благодаря зелени и чесноку, а сверху имеет аппетитную сырную корочку. Такой завтрак готовится быстро, хорошо насыщает и вкусен как в горячем, так и в теплом виде.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодые кабачки — 2 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- твёрдый сыр — 100 г;
- мука — 3 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- укроп — небольшой пучок;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Кабачки натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут.
- После этого хорошо отжать лишнюю жидкость.
- Добавить яйца, измельченный укроп, чеснок, перец и муку.
- Перемешать до получения однородной кабачковой массы.
- Сковороду смазать маслом, хорошо разогреть и выложить смесь.
- Разровнять, накрыть крышкой и готовить на слабом огне примерно 8–10 минут.
- Осторожно перевернуть кабачковый корж с помощью тарелки.
- Посыпать сверху натертым сыром, снова накрыть крышкой и жарить ещё 5–7 минут, пока сыр полностью не расплавится.
- Готовое блюдо нарезать кусочками и подавать горячим со сметаной, свежими овощами или лёгким соусом с зеленью.
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