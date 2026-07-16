Завтрак из кабачков с сыром на сковороде: простой рецепт на лето

Блюдо из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Летом, когда появляется много молодых кабачков, хочется приготовить из них что-нибудь простое, вкусное и разнообразное. Этот кабачковый корж на сковороде получается нежным внутри, ароматным благодаря зелени и чесноку, а сверху имеет аппетитную сырную корочку. Такой завтрак готовится быстро, хорошо насыщает и вкусен как в горячем, так и в теплом виде.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молодые кабачки — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

твёрдый сыр — 100 г;

мука — 3 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

укроп — небольшой пучок;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Блюдо из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачки натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут. После этого хорошо отжать лишнюю жидкость. Добавить яйца, измельченный укроп, чеснок, перец и муку. Перемешать до получения однородной кабачковой массы. Сковороду смазать маслом, хорошо разогреть и выложить смесь. Разровнять, накрыть крышкой и готовить на слабом огне примерно 8–10 минут. Осторожно перевернуть кабачковый корж с помощью тарелки. Посыпать сверху натертым сыром, снова накрыть крышкой и жарить ещё 5–7 минут, пока сыр полностью не расплавится. Готовое блюдо нарезать кусочками и подавать горячим со сметаной, свежими овощами или лёгким соусом с зеленью.

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