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Главная Вкус Летний завтрак №1 на каждый день: понадобятся 2 кабачка и 3 яйца

Летний завтрак №1 на каждый день: понадобятся 2 кабачка и 3 яйца

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 05:04
Завтрак из кабачков с сыром на сковороде: простой рецепт на лето
Блюдо из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Летом, когда появляется много молодых кабачков, хочется приготовить из них что-нибудь простое, вкусное и разнообразное. Этот кабачковый корж на сковороде получается нежным внутри, ароматным благодаря зелени и чесноку, а сверху имеет аппетитную сырную корочку. Такой завтрак готовится быстро, хорошо насыщает и вкусен как в горячем, так и в теплом виде.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молодые кабачки — 2 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • твёрдый сыр — 100 г;
  • мука — 3 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • укроп — небольшой пучок;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
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Блюдо из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут.
  2. После этого хорошо отжать лишнюю жидкость.
  3. Добавить яйца, измельченный укроп, чеснок, перец и муку.
  4. Перемешать до получения однородной кабачковой массы.
  5. Сковороду смазать маслом, хорошо разогреть и выложить смесь.
  6. Разровнять, накрыть крышкой и готовить на слабом огне примерно 8–10 минут.
  7. Осторожно перевернуть кабачковый корж с помощью тарелки.
  8. Посыпать сверху натертым сыром, снова накрыть крышкой и жарить ещё 5–7 минут, пока сыр полностью не расплавится.
  9. Готовое блюдо нарезать кусочками и подавать горячим со сметаной, свежими овощами или лёгким соусом с зеленью.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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