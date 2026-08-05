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Маринованные помидоры на зиму "Корона": это и есть идеальная заготовка

5 августа 2026 13:44
Маринованные помидоры. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Если вы ищете удачный рецепт маринованных помидоров, который никогда не подводит, обязательно попробуйте этот вариант. Благодаря ароматным специям и правильно приготовленному рассолу помидоры получаются очень вкусными, а болгарский перец придает им особый аромат.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • помидоры;
  • болгарский перец;
  • веточки укропа;
  • лавровый лист;
  • душистый перец горошком;
  • чеснок.

Для рассола:

  • вода — 1,5 л;
  • уксусная эссенция — 1 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — 1 ст. л.
Помидоры в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. На дно стерилизованных банок положить зонтики укропа, лавровый лист, чеснок и душистый перец.
  2. Плотно наполнить банки помидорами, добавляя между ними кусочки болгарского перца.
  3. Залить банки кипятком, накрыть крышками и оставить на 15 минут.
  4. Слить воду в кастрюлю, добавить соль, сахар и уксусную эссенцию.
  5. Довести рассол до кипения и сразу же снова залить им помидоры.
  6. Герметично закатать банки, перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания. Готовую консервацию хранить в прохладном месте.

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