Новый крабовый салат с зернистым творогом: сочный и пикантный

Крабовый салат. Фото: кадр из видео

Юлия Щербак Редактор

Если классический крабовый салат уже надоел, попробуйте этот вариант. Сочетание крабовых палочек, зернистого сыра, сочных помидоров и ароматного чеснока делает блюдо нежным, свежим и очень вкусным. Такой салат готовится за считанные минуты и прекрасно подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

крабовые палочки — 100 г;

зернистый сыр — 160 г;

помидоры — 150–200 г;

майонез — 2–3 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

укроп — небольшой пучок.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Крабовые палочки нарезать небольшими кусочками и выложить первым слоем в салатник. Майонез смешать с измельченным чесноком и смазать им слой крабовых палочек. Сверху равномерно распределить мелко нарезанный укроп. Следующим слоем выложить зернистый сыр, ещё раз слегка смазать майонезом, а сверху добавить нарезанные кубиками помидоры. Перед подачей салат желательно немного охладить. Если помидоры очень сочные, лучше удалить семена, чтобы блюдо не стало водянистым.

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