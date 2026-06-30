Новый крабовый салат с зернистым творогом: сочный и пикантный
30 июня 2026 13:04
Крабовый салат. Фото: кадр из видео
Если классический крабовый салат уже надоел, попробуйте этот вариант. Сочетание крабовых палочек, зернистого сыра, сочных помидоров и ароматного чеснока делает блюдо нежным, свежим и очень вкусным. Такой салат готовится за считанные минуты и прекрасно подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- крабовые палочки — 100 г;
- зернистый сыр — 160 г;
- помидоры — 150–200 г;
- майонез — 2–3 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- укроп — небольшой пучок.
Способ приготовления
- Крабовые палочки нарезать небольшими кусочками и выложить первым слоем в салатник.
- Майонез смешать с измельченным чесноком и смазать им слой крабовых палочек.
- Сверху равномерно распределить мелко нарезанный укроп.
- Следующим слоем выложить зернистый сыр, ещё раз слегка смазать майонезом, а сверху добавить нарезанные кубиками помидоры.
- Перед подачей салат желательно немного охладить. Если помидоры очень сочные, лучше удалить семена, чтобы блюдо не стало водянистым.
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