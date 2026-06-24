Новый рецепт голубцов из кабачков: понадобится 500 г фарша
24 июня 2026 21:04
Голубцы из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua
В сезон кабачков стоит попробовать необычный вариант любимых голубцов. Вместо капустных листьев используются тонкие ломтики кабачков, которые делают блюдо более нежным и сочным. Благодаря ароматной мясной начинке и аппетитному соусу такие голубцы легко станут новым фаворитом семейного меню.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 3–4 шт.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- фарш — 500 г;
- рис — 0,5 стакана;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- сушеный чеснок — по вкусу;
- сметана — 150 г;
- кетчуп — 150 г;
- вода — 1 стакан;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Кабачки нарезать тонкими длинными ломтиками.
- Обрезки и мелкие кусочки кабачков нарезать небольшими кубиками.
- Лук и морковь измельчить и обжарить на небольшом количестве масла до мягкости.
- Смешать фарш, промытый рис, обжаренные овощи и нарезанные кабачки.
- Добавить соль, перец и сухой чеснок. Тщательно перемешать начинку.
- На каждый ломтик кабачка выложить немного начинки и свернуть рулетиком. Переложить голубцы в форму для запекания.
- Для соуса смешать сметану, кетчуп и воду до однородной консистенции. По желанию добавить специи или сушеные травы.
- Залить голубцы соусом и запекать в разогретой до 190 °C духовке примерно 1 час.
- Подавать горячими со свежей зеленью или сметаной.
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