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Главная Вкус Новый салат "Кума": в 100 раз вкуснее "Цезаря"

Новый салат "Кума": в 100 раз вкуснее "Цезаря"

22 июня 2026 14:04
Салат "Кума". Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат с курицей и оливками готовится за считанные минуты, но по вкусу легко соперничает с ресторанными блюдами. Нежная текстура, насыщенный белковый состав и простые ингредиенты делают его универсальным вариантом как для ужина, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • варёное куриное филе — 2 шт.;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • яйца вареные — 4–5 шт.;
  • оливки без косточек — 60 г;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу.
Салат с курицей. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Нарезать отварное куриное филе небольшими кусочками и переложить в глубокую миску.
  2. Добавить мелко нарезанный зеленый лук и перемешать.
  3. Яйца нарезать кубиками среднего размера и добавить в салат.
  4. Оливки разрезать пополам и также добавить в салат.
  5. Заправить майонезом, добавить соль и черный перец по вкусу, тщательно перемешать до однородности.

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