Новый салат "Кума": в 100 раз вкуснее "Цезаря"

Салат "Кума". Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Этот салат с курицей и оливками готовится за считанные минуты, но по вкусу легко соперничает с ресторанными блюдами. Нежная текстура, насыщенный белковый состав и простые ингредиенты делают его универсальным вариантом как для ужина, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

варёное куриное филе — 2 шт.;

зеленый лук — 1 пучок;

яйца вареные — 4–5 шт.;

оливки без косточек — 60 г;

майонез — 3 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Салат с курицей. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Нарезать отварное куриное филе небольшими кусочками и переложить в глубокую миску. Добавить мелко нарезанный зеленый лук и перемешать. Яйца нарезать кубиками среднего размера и добавить в салат. Оливки разрезать пополам и также добавить в салат. Заправить майонезом, добавить соль и черный перец по вкусу, тщательно перемешать до однородности.

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