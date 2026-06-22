Новый салат с крабовыми палочками "Дамский": простой рецепт

Салат с крабовыми палочками. Фото: кадр из видео

Юлия Щербак Редактор

Легкие салаты часто выручают, когда хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное без лишних усилий. Этот вариант с крабовыми палочками, сыром и свежими овощами получается нежным, ароматным и очень быстрым в приготовлении — идеально подходит для повседневного меню.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кисломолочный сыр — 300 г;

сметана — 100 г.;

укроп — по вкусу;

чеснок — 1–2 зубчика;

крабовые палочки — 200 г.;

помидоры — 200 г.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

петрушка — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Смешать творог со сметаной до однородной кремообразной массы. Добавить измельченный укроп и чеснок, перемешать. Крабовые палочки нарезать небольшими кусочками и добавить в основу. Помидоры нарезать кубиками, добавить в салат, приправить солью и перцем. Аккуратно перемешать до равномерного смешивания ингредиентов. Перед подачей посыпать измельченной петрушкой.

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