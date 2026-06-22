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Новый салат с крабовыми палочками "Дамский": простой рецепт

22 июня 2026 21:44
Салат с крабовыми палочками. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак
Редактор

Легкие салаты часто выручают, когда хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное без лишних усилий. Этот вариант с крабовыми палочками, сыром и свежими овощами получается нежным, ароматным и очень быстрым в приготовлении — идеально подходит для повседневного меню.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кисломолочный сыр — 300 г;
  • сметана — 100 г.;
  • укроп — по вкусу;
  • чеснок — 1–2 зубчика;
  • крабовые палочки — 200 г.;
  • помидоры — 200 г.;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • петрушка — по вкусу.
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Смешать творог со сметаной до однородной кремообразной массы. Добавить измельченный укроп и чеснок, перемешать.
  2. Крабовые палочки нарезать небольшими кусочками и добавить в основу.
  3. Помидоры нарезать кубиками, добавить в салат, приправить солью и перцем.
  4. Аккуратно перемешать до равномерного смешивания ингредиентов.
  5. Перед подачей посыпать измельченной петрушкой.

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