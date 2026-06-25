Огуречный салат "по-немецки" за 5 минут: не просто огурцы со сметаной

Огуречный салат. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Иногда самые вкусные блюда получаются из самых простых продуктов. Этот огуречный салат покоряет сочетанием лёгкой кислинки, нежной сметаны и свежего укропа. Благодаря короткому маринованию огурцы становятся особенно ароматными и приобретают насыщенный вкус.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

огурцы — 2 больших или 3 средних шт.;

сметана — 200 мл;

уксус 9% — 1 ст. л.;

сахар — 1 неполная ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

чёрный молотый перец — по вкусу;

укроп — 1 небольшой пучок.

Салат с огурцами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Огурцы очистить от кожуры и нарезать очень тонкими кружочками. Переложить в миску, добавить соль, сахар, уксус и черный молотый перец. Тщательно перемешать и оставить в холодильнике на 20–30 минут. После маринования слить лишнюю жидкость. Укроп мелко нарезать и добавить к огурцам. Заправить салат холодной сметаной, аккуратно перемешать и сразу подать к столу.

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