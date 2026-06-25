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Огуречный салат "по-немецки" за 5 минут: не просто огурцы со сметаной

25 июня 2026 13:34
Огуречный салат. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Иногда самые вкусные блюда получаются из самых простых продуктов. Этот огуречный салат покоряет сочетанием лёгкой кислинки, нежной сметаны и свежего укропа. Благодаря короткому маринованию огурцы становятся особенно ароматными и приобретают насыщенный вкус.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурцы — 2 больших или 3 средних шт.;
  • сметана — 200 мл;
  • уксус 9% — 1 ст. л.;
  • сахар — 1 неполная ст. л.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • укроп — 1 небольшой пучок.
Салат с огурцами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурцы очистить от кожуры и нарезать очень тонкими кружочками.
  2. Переложить в миску, добавить соль, сахар, уксус и черный молотый перец.
  3. Тщательно перемешать и оставить в холодильнике на 20–30 минут.
  4. После маринования слить лишнюю жидкость. Укроп мелко нарезать и добавить к огурцам.
  5. Заправить салат холодной сметаной, аккуратно перемешать и сразу подать к столу.

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