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Оладьи на завтрак за 15 минут: понадобятся 2 кабачка и 1 стакан овсянки

21 июля 2026 05:04
Овсянка и кабачки. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Если хочется приготовить вкусный и легкий завтрак из сезонных овощей, обратите внимание на эти кабачковые оладьи. Благодаря овсяным хлопьям они получаются нежными, хорошо держат форму и имеют аппетитную золотистую корочку. Подавать их можно со сметаной, йогуртовым соусом или свежими овощами.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молодые кабачки — 2 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • овсяные хлопья — 1 стакан (примерно 100 г);
  • чеснок — по вкусу;
  • соль — 1 ч. л.;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • куркума и другие специи — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
Оладьи из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки натереть на средней терке и, при необходимости, слегка отжать от лишней жидкости.
  2. Добавить яйца, соль, перец, измельченный чеснок, куркуму и любимые специи.
  3. Добавить овсяные хлопья, перемешать и оставить на 10 минут.
  4. Сформировать небольшие оладьи или выкладывать массу ложкой на разогретую сковороду.
  5. Обжарить на небольшом количестве масла с обеих сторон до румяной корочки.
  6. Подавать горячими со сметаной или йогуртно-чесночным соусом.

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