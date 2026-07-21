Оладьи на завтрак за 15 минут: понадобятся 2 кабачка и 1 стакан овсянки

Овсянка и кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Если хочется приготовить вкусный и легкий завтрак из сезонных овощей, обратите внимание на эти кабачковые оладьи. Благодаря овсяным хлопьям они получаются нежными, хорошо держат форму и имеют аппетитную золотистую корочку. Подавать их можно со сметаной, йогуртовым соусом или свежими овощами.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молодые кабачки — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

овсяные хлопья — 1 стакан (примерно 100 г);

чеснок — по вкусу;

соль — 1 ч. л.;

чёрный молотый перец — по вкусу;

куркума и другие специи — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Оладьи из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачки натереть на средней терке и, при необходимости, слегка отжать от лишней жидкости. Добавить яйца, соль, перец, измельченный чеснок, куркуму и любимые специи. Добавить овсяные хлопья, перемешать и оставить на 10 минут. Сформировать небольшие оладьи или выкладывать массу ложкой на разогретую сковороду. Обжарить на небольшом количестве масла с обеих сторон до румяной корочки. Подавать горячими со сметаной или йогуртно-чесночным соусом.

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