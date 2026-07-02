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Оладьи за 10 минут на завтрак: понадобится 1 кабачок и 400 мл кефира

2 июля 2026 05:04
Оладьи из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

В сезон кабачков этот рецепт наверняка станет одним из ваших любимых. Оладьи получаются пышными, нежными и румяными, а готовятся из простых продуктов, которые почти всегда есть дома. Отличный вариант для быстрого завтрака или легкого ужина, когда хочется чего-то вкусного без лишних хлопот.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачок — 1 средний;
  • соль — по вкусу.

Для теста:

  • яйца — 2 шт.;
  • кефир или натуральный йогурт 2,5% — 400 мл;
  • пшеничная мука — 2 стакана (по 200 мл);
  • сода — чуть меньше 1 ч. л.;
  • сушеные листья сельдерея — по вкусу;
  • приправа к мясу или любимые специи — по вкусу;
  • паприка — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Дополнительно:

  • растительное масло — для жарки;
  • сметана или любимый соус — для подачи.
Приготовление оладий. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачок нарезать тонкими кружочками, слегка посолить и оставить на 10 минут. После этого хорошо отжать лишнюю жидкость.
  2. Яйца смешать с кефиром, добавить соль, паприку, сушеные листья сельдерея и специи.
  3. Постепенно всыпать муку и перемешать до однородной консистенции.
  4. Добавить подготовленный кабачок, всыпать соду и быстро перемешать.
  5. Сразу выкладывать тесто ложкой на хорошо разогретую сковороду с маслом.
  6. Обжарить оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.
  7. Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.

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