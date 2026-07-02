Оладьи за 10 минут на завтрак: понадобится 1 кабачок и 400 мл кефира

Оладьи из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

В сезон кабачков этот рецепт наверняка станет одним из ваших любимых. Оладьи получаются пышными, нежными и румяными, а готовятся из простых продуктов, которые почти всегда есть дома. Отличный вариант для быстрого завтрака или легкого ужина, когда хочется чего-то вкусного без лишних хлопот.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачок — 1 средний;

соль — по вкусу.

Для теста:

яйца — 2 шт.;

кефир или натуральный йогурт 2,5% — 400 мл;

пшеничная мука — 2 стакана (по 200 мл);

сода — чуть меньше 1 ч. л.;

сушеные листья сельдерея — по вкусу;

приправа к мясу или любимые специи — по вкусу;

паприка — по вкусу;

соль — по вкусу.

Дополнительно:

растительное масло — для жарки;

сметана или любимый соус — для подачи.

Приготовление оладий. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачок нарезать тонкими кружочками, слегка посолить и оставить на 10 минут. После этого хорошо отжать лишнюю жидкость. Яйца смешать с кефиром, добавить соль, паприку, сушеные листья сельдерея и специи. Постепенно всыпать муку и перемешать до однородной консистенции. Добавить подготовленный кабачок, всыпать соду и быстро перемешать. Сразу выкладывать тесто ложкой на хорошо разогретую сковороду с маслом. Обжарить оладьи с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.