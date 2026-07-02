Оладьи за 10 минут на завтрак: понадобится 1 кабачок и 400 мл кефира
2 июля 2026 05:04
Оладьи из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua
В сезон кабачков этот рецепт наверняка станет одним из ваших любимых. Оладьи получаются пышными, нежными и румяными, а готовятся из простых продуктов, которые почти всегда есть дома. Отличный вариант для быстрого завтрака или легкого ужина, когда хочется чего-то вкусного без лишних хлопот.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачок — 1 средний;
- соль — по вкусу.
Для теста:
- яйца — 2 шт.;
- кефир или натуральный йогурт 2,5% — 400 мл;
- пшеничная мука — 2 стакана (по 200 мл);
- сода — чуть меньше 1 ч. л.;
- сушеные листья сельдерея — по вкусу;
- приправа к мясу или любимые специи — по вкусу;
- паприка — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Дополнительно:
- растительное масло — для жарки;
- сметана или любимый соус — для подачи.
Способ приготовления
- Кабачок нарезать тонкими кружочками, слегка посолить и оставить на 10 минут. После этого хорошо отжать лишнюю жидкость.
- Яйца смешать с кефиром, добавить соль, паприку, сушеные листья сельдерея и специи.
- Постепенно всыпать муку и перемешать до однородной консистенции.
- Добавить подготовленный кабачок, всыпать соду и быстро перемешать.
- Сразу выкладывать тесто ложкой на хорошо разогретую сковороду с маслом.
- Обжарить оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.
- Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.
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