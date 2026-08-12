Оладьи за 10 минут: понадобится 1 стакан кефира и 2 яйца
12 августа 2026 05:04
Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua
Этот рецепт отлично подходит, когда хочется приготовить что-нибудь простое и домашнее на завтрак. Манная крупа делает оладьи нежными и мягкими, а кефир помогает добиться приятной воздушной текстуры. Подавать их можно со сметаной, вареньем, мёдом или свежими ягодами.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 2 ст. л.;
- кефир или йогурт — 250 мл;
- манная крупа — 250 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Яйца смешать с солью и сахаром. Влить кефир или йогурт и перемешать.
- Добавить манку, ещё раз перемешать и оставить тесто под полотенцем на 10 минут, чтобы крупа набухла. Затем всыпать разрыхлитель и перемешать.
- Выкладывать тесто ложкой или с помощью кондитерского мешка на разогретую с маслом сковороду.
- Жарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.
- Подавать оладьи теплыми со сметаной, медом, вареньем или любимыми ягодами.
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