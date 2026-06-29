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Отбивные из кабачков в 100 раз вкуснее мясных: сезонный рецепт на лето

29 июня 2026 14:44
Отбивные из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

В сезон кабачков обязательно приготовьте это необычное блюдо, которое легко станет фаворитом семейного меню. Нежные ломтики кабачков с сочной мясной начинкой и румяной корочкой получаются настолько вкусными, что могут смело соперничать с классическими отбивными. Это отличная идея для сытного обеда или ужина.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молодые кабачки — 2 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 5 ст. л.;
  • фарш — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • зелень — по вкусу;
  • яйцо — 1 шт. (по желанию в фарш);
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • сушеный чеснок — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
Кабачки и фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки нарезать вдоль тонкими ломтиками, немного посолить и оставить на 10 минут. После этого удалить лишнюю влагу бумажным полотенцем.
  2. Фарш смешать с мелко нарезанным или натертым луком, зеленью, солью, черным перцем и сушеным чесноком. По желанию добавить яйцо и хорошо перемешать.
  3. На один ломтик кабачка выложить слой фарша, накрыть вторым ломтиком.
  4. Заготовки обвалять сначала в муке, а затем в взбитых яйцах.
  5. Обжарить на разогретой сковороде с небольшим количеством масла по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки и полной готовности. Подавать горячими со сметанным или чесночным соусом.

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