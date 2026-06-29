Отбивные из кабачков в 100 раз вкуснее мясных: сезонный рецепт на лето
29 июня 2026 14:44
Отбивные из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua
В сезон кабачков обязательно приготовьте это необычное блюдо, которое легко станет фаворитом семейного меню. Нежные ломтики кабачков с сочной мясной начинкой и румяной корочкой получаются настолько вкусными, что могут смело соперничать с классическими отбивными. Это отличная идея для сытного обеда или ужина.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодые кабачки — 2 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- мука — 5 ст. л.;
- фарш — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- зелень — по вкусу;
- яйцо — 1 шт. (по желанию в фарш);
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- сушеный чеснок — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Кабачки нарезать вдоль тонкими ломтиками, немного посолить и оставить на 10 минут. После этого удалить лишнюю влагу бумажным полотенцем.
- Фарш смешать с мелко нарезанным или натертым луком, зеленью, солью, черным перцем и сушеным чесноком. По желанию добавить яйцо и хорошо перемешать.
- На один ломтик кабачка выложить слой фарша, накрыть вторым ломтиком.
- Заготовки обвалять сначала в муке, а затем в взбитых яйцах.
- Обжарить на разогретой сковороде с небольшим количеством масла по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки и полной готовности. Подавать горячими со сметанным или чесночным соусом.
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