Отбивные в овсяной панировке и мокром маринаде: рецепт на ужин

Отбивные в овсяной панировке. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти отбивные — отличный пример того, как простой набор ингредиентов может превратиться в сочное и ароматное блюдо. Благодаря маринаду с газировкой мясо становится нежным и мягким, а овсяная панировка добавляет приятную хрустящую корочку.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

свинина (биток или корейка) — 700 г;

соль — 1 ч. л.;

черный молотый перец — 2 г;

паприка — 1 ч. л.;

чеснок — 4 зубчика;

масло — 2 ст. л.;

газированная вода — 100-150 мл.;

овсяные хлопья — 150 г;

яйца — 2 шт.;

масло для жарки — по необходимости.

Способ приготовления

Свинину нарезать ломтиками, отбить с обеих сторон до мягкости. Смешать соль, перец, паприку, чеснок, масло и газированную воду. Замариновать мясо и оставить минимум на 1 час. Овсяные хлопья слегка измельчить, яйца взбить со щепоткой соли. Каждую отбивную окунуть в яйцо, затем обвалять в овсяной панировке. Обжарить на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон. Подавать горячими с гарниром или овощами.

