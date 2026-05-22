Отбивные в овсяной панировке и мокром маринаде: рецепт на ужин

Отбивные в овсяной панировке и мокром маринаде: рецепт на ужин

Дата публикации 22 мая 2026 14:04
Отбивные в овсяной панировке. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти отбивные — отличный пример того, как простой набор ингредиентов может превратиться в сочное и ароматное блюдо. Благодаря маринаду с газировкой мясо становится нежным и мягким, а овсяная панировка добавляет приятную хрустящую корочку.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • свинина (биток или корейка) — 700 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • черный молотый перец — 2 г;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • масло — 2 ст. л.;
  • газированная вода — 100-150 мл.;
  • овсяные хлопья — 150 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • масло для жарки — по необходимости.
Приготовление блюда. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Свинину нарезать ломтиками, отбить с обеих сторон до мягкости.
  2. Смешать соль, перец, паприку, чеснок, масло и газированную воду.
  3. Замариновать мясо и оставить минимум на 1 час.
  4. Овсяные хлопья слегка измельчить, яйца взбить со щепоткой соли.
  5. Каждую отбивную окунуть в яйцо, затем обвалять в овсяной панировке.
  6. Обжарить на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон. Подавать горячими с гарниром или овощами.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
