Отбивные в овсяной панировке и мокром маринаде: рецепт на ужин
Дата публикации 22 мая 2026 14:04
Эти отбивные — отличный пример того, как простой набор ингредиентов может превратиться в сочное и ароматное блюдо. Благодаря маринаду с газировкой мясо становится нежным и мягким, а овсяная панировка добавляет приятную хрустящую корочку.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свинина (биток или корейка) — 700 г;
- соль — 1 ч. л.;
- черный молотый перец — 2 г;
- паприка — 1 ч. л.;
- чеснок — 4 зубчика;
- масло — 2 ст. л.;
- газированная вода — 100-150 мл.;
- овсяные хлопья — 150 г;
- яйца — 2 шт.;
- масло для жарки — по необходимости.
Способ приготовления
- Свинину нарезать ломтиками, отбить с обеих сторон до мягкости.
- Смешать соль, перец, паприку, чеснок, масло и газированную воду.
- Замариновать мясо и оставить минимум на 1 час.
- Овсяные хлопья слегка измельчить, яйца взбить со щепоткой соли.
- Каждую отбивную окунуть в яйцо, затем обвалять в овсяной панировке.
- Обжарить на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон. Подавать горячими с гарниром или овощами.
