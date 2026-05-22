Відбивні у вівсяній паніровці та мокрому маринаді: рецепт на вечерю

Відбивні у вівсяній паніровці. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці відбивні — чудовий приклад того, як простий набір інгредієнтів може перетворитися на соковиту й ароматну страву. Завдяки маринаду з газованою водою м’ясо стає ніжним і м’яким, а вівсяна паніровка додає приємної хрусткої скоринки.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

свинина (биток або корейка) — 700 г.;

сіль — 1 ч. л.;

чорний мелений перець — 2 г.;

паприка — 1 ч. л.;

часник — 4 зубчики.;

олія — 2 ст. л.;

газована вода — 100–150 мл.;

вівсяні пластівці — 150 г.;

яйця — 2 шт.;

олія для смаження — за потреби.

Приготування страви. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Свинину нарізати скибками, відбити з обох боків до м’якості. Змішати сіль, перець, паприку, часник, олію та газовану воду. Замаринувати м’ясо та залишити мінімум на 1 годину. Вівсяні пластівці злегка подрібнити, яйця збити з дрібкою солі. Кожну відбивну занурити в яйце, потім обваляти у вівсяній паніровці. Обсмажити на розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки з обох боків. Подавати гарячими з гарніром або овочами.

