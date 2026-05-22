Відбивні у вівсяній паніровці та мокрому маринаді: рецепт на вечерю
Дата публікації: 22 травня 2026 14:04
Відбивні у вівсяній паніровці.
Ці відбивні — чудовий приклад того, як простий набір інгредієнтів може перетворитися на соковиту й ароматну страву. Завдяки маринаду з газованою водою м’ясо стає ніжним і м’яким, а вівсяна паніровка додає приємної хрусткої скоринки.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- свинина (биток або корейка) — 700 г.;
- сіль — 1 ч. л.;
- чорний мелений перець — 2 г.;
- паприка — 1 ч. л.;
- часник — 4 зубчики.;
- олія — 2 ст. л.;
- газована вода — 100–150 мл.;
- вівсяні пластівці — 150 г.;
- яйця — 2 шт.;
- олія для смаження — за потреби.
Спосіб приготування
- Свинину нарізати скибками, відбити з обох боків до м’якості.
- Змішати сіль, перець, паприку, часник, олію та газовану воду.
- Замаринувати м’ясо та залишити мінімум на 1 годину.
- Вівсяні пластівці злегка подрібнити, яйця збити з дрібкою солі.
- Кожну відбивну занурити в яйце, потім обваляти у вівсяній паніровці.
- Обсмажити на розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки з обох боків. Подавати гарячими з гарніром або овочами.
