Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Відбивні у вівсяній паніровці та мокрому маринаді: рецепт на вечерю

Відбивні у вівсяній паніровці та мокрому маринаді: рецепт на вечерю

Ua ru
Дата публікації: 22 травня 2026 14:04
Відбивні у вівсяній паніровці та мокрому маринаді: рецепт на вечерю
Відбивні у вівсяній паніровці. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці відбивні — чудовий приклад того, як простий набір інгредієнтів може перетворитися на соковиту й ароматну страву. Завдяки маринаду з газованою водою м’ясо стає ніжним і м’яким, а вівсяна паніровка додає приємної хрусткої скоринки. 

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • свинина (биток або корейка) — 700 г.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • чорний мелений перець — 2 г.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • часник — 4 зубчики.;
  • олія — 2 ст. л.;
  • газована вода — 100–150 мл.;
  • вівсяні пластівці — 150 г.;
  • яйця — 2 шт.;
  • олія для смаження — за потреби.
рецепт відбівних
Приготування страви. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Свинину нарізати скибками, відбити з обох боків до м’якості.
  2. Змішати сіль, перець, паприку, часник, олію та газовану воду.
  3. Замаринувати м’ясо та залишити мінімум на 1 годину.
  4. Вівсяні пластівці злегка подрібнити, яйця збити з дрібкою солі.
  5. Кожну відбивну занурити в яйце, потім обваляти у вівсяній паніровці.
  6. Обсмажити на розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки з обох боків. Подавати гарячими з гарніром або овочами.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Читайте також:
м'ясо рецепт відбивні
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації