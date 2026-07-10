Песочный пирог с вишней и сметанной глазурью: хит сезона 2026 года
10 июля 2026 15:44
Песочный пирог с вишней. Фото: smachnenke.com.ua
В сезон вишни трудно отказаться от домашней выпечки, которая наполняет дом невероятным ароматом. Этот пирог сочетает в себе рассыпчатую песочную основу, сочные ягоды и нежную сметанную заливку, которая буквально тает во рту. Он станет прекрасным дополнением к семейному чаепитию или праздничному столу.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 200 г;
- сливочное масло — 250 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- мука — 700 г;
- ванильный сахар — 10 г.
Для начинки:
- вишня без косточек — 600 г;
- сметана — 700 г;
- сахар — 250 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- яйца — 3 шт.;
- мука — 2 ст. л. (44 г).
Размер формы — 25 × 35 см.
Способ приготовления
- Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до светлой массы.
- Добавить мягкое сливочное масло и ещё раз взбить.
- Добавить просеянную муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто. Завернуть его в пищевую пленку и поставить в холодильник на 15 минут.
- Для начинки смешать сметану, яйца, сахар и ванильный сахар. Добавить муку и перемешать до однородности.
- Застелить форму пергаментом, распределить тесто по дну и сформировать невысокие бортики. Проколоть основу вилкой в нескольких местах.
- Вылить сметанную заливку и равномерно разложить сверху вишни.
- Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 50–55 минут до золотистого цвета.
- Дать пирогу немного остыть, после чего нарезать порционными кусочками и подавать к чаю или кофе.
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