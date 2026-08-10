Пирог "4 стакана": нежный, воздушный и без масла в тесте

Пирог "4 стакана". Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Такой пирог особенно хорошо подходит для домашнего чаепития, когда хочется быстро приготовить что-нибудь сладкое из подручных продуктов. Тесто не требует сложной подготовки, а сама выпечка получается нежной и ароматной.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

манная крупа — 1 стакан;

кефир — 1 стакан;

сахар — ¾–1 стакан;

мука — 1 стакан;

яйца — 2 шт.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

разрыхлитель — 1,5 ч. л. или сода — ¾ ч. л.;

масло или растительное масло — для формы;

сахарная пудра — по желанию.

Объем стакана — 200 мл.

Домашний пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Манную крупу залить кефиром, перемешать и оставить на 15–20 минут для набухания. Яйца взбить с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Добавить к манной смеси и перемешать. Муку смешать с разрыхлителем, просеять в тесто и довести массу до однородности. Оставить ещё на 15 минут. Форму 20×20 см смазать маслом, перелить тесто и разровнять. Выпекать при 180 °C около 30 минут. Готовность проверить шпажкой. Остывший пирог по желанию посыпать сахарной пудрой.

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