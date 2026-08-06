Пирог "Август" с сезонными фруктами: все смешать и поставить в духовку на 45 минут

Пирог "Август". Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Когда созревают сливы, абрикосы, нектарины и ягоды, самое время печь домашние пироги. Этот рецепт не требует много времени или особых навыков — достаточно замесить тесто, добавить фрукты и поставить форму в духовку.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

сахар — 220 г;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 10 г;

растительное масло — 130 мл.;

молоко — 250 мл.;

мука — 380 г;

разрыхлитель — 12 г;

цедра лимона — 1 ст. л.

Для начинки:

сливы, абрикосы, нектарины и ягоды — 350–400 г;

кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Для заливки:

сметана — 180 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 10 г;

сахар — 1,5 ст. л.

Тесто и фрукты. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Яйца смешать с сахаром, солью и ванильным сахаром. Добавить растительное масло, молоко, муку, разрыхлитель и цедру лимона. Перемешать до однородности и перелить тесто в подготовленную форму. Фрукты и ягоды нарезать, смешать с крахмалом и равномерно выложить поверх теста. Для заливки смешать сметану, яйцо, сахар, соль и ванильный сахар. Полить ею фрукты. Выпекать пирог при 180 °C примерно 45–55 минут. После выпечки оставить в форме на 10–15 минут, а затем подавать к столу.

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