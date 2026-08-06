Пирог "Август" с сезонными фруктами: все смешать и поставить в духовку на 45 минут
6 августа 2026 15:04
Пирог "Август". Фото: gospodynka.com.ua
Когда созревают сливы, абрикосы, нектарины и ягоды, самое время печь домашние пироги. Этот рецепт не требует много времени или особых навыков — достаточно замесить тесто, добавить фрукты и поставить форму в духовку.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 220 г;
- соль — щепотка;
- ванильный сахар — 10 г;
- растительное масло — 130 мл.;
- молоко — 250 мл.;
- мука — 380 г;
- разрыхлитель — 12 г;
- цедра лимона — 1 ст. л.
Для начинки:
- сливы, абрикосы, нектарины и ягоды — 350–400 г;
- кукурузный крахмал — 1 ст. л.
Для заливки:
- сметана — 180 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — щепотка;
- ванильный сахар — 10 г;
- сахар — 1,5 ст. л.
Способ приготовления
- Яйца смешать с сахаром, солью и ванильным сахаром.
- Добавить растительное масло, молоко, муку, разрыхлитель и цедру лимона.
- Перемешать до однородности и перелить тесто в подготовленную форму.
- Фрукты и ягоды нарезать, смешать с крахмалом и равномерно выложить поверх теста.
- Для заливки смешать сметану, яйцо, сахар, соль и ванильный сахар. Полить ею фрукты.
- Выпекать пирог при 180 °C примерно 45–55 минут.
- После выпечки оставить в форме на 10–15 минут, а затем подавать к столу.
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