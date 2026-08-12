Пирог "Карпатка" за 30 минут: этот десерт заменит торт
12 августа 2026 03:04
Пирог "Карпатка". Фото: gospodynka.com.ua
"Карпатку" часто готовят, когда хочется чего-то особенного, но без сложного украшения. Заварное тесто образует легкие неровные коржи, а крем на основе заварной массы и масла делает десерт нежным и сливочным. После остывания его остается лишь присыпать сахарной пудрой — и можно подавать к столу.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- вода — 120 мл;
- сливочное масло — 55 г;
- сахар — 10 г;
- соль — щепотка;
- мука — 60 г;
- яйца — 3 шт.
Для заварного крема:
- желтки — 2 шт.;
- сахар — 70 г;
- кукурузный крахмал — 30 г;
- соль — щепотка;
- ванильный экстракт — по желанию;
- молоко — 400 мл.
Для крема-муслина:
- готовый охлажденный заварной крем;
- мягкое сливочное масло — 115 г;
- сахар — 20 г.
Способ приготовления
- В кастрюле смешать воду, масло, сахар и соль. Довести до кипения, всыпать муку и быстро перемешать.
- Прогреть тесто ещё около 3 минут, затем немного остудить. По одному ввести яйца.
- Разделить тесто между двумя формами диаметром 15 см и выпекать при 190 °C примерно 25–30 минут.
- Для крема смешать желтки с сахаром и крахмалом.
- Отдельно нагреть молоко, влить в яичную смесь, перемешать и вернуть на огонь.
- Варить до загустения. Накрыть пищевой пленкой и полностью остудить.
- Мягкое масло взбить с сахаром, постепенно добавить охлажденный заварной крем и взбить до однородности.
- Один корж выложить в форму, распределить крем и накрыть вторым коржом.
- Охлаждать не менее 4 часов, а лучше оставить на ночь.
- Перед подачей посыпать сахарной пудрой.
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