Пирог "Карпатка" за 30 минут: этот десерт заменит торт

Пирог "Карпатка". Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

"Карпатку" часто готовят, когда хочется чего-то особенного, но без сложного украшения. Заварное тесто образует легкие неровные коржи, а крем на основе заварной массы и масла делает десерт нежным и сливочным. После остывания его остается лишь присыпать сахарной пудрой — и можно подавать к столу.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

вода — 120 мл;

сливочное масло — 55 г;

сахар — 10 г;

соль — щепотка;

мука — 60 г;

яйца — 3 шт.

Для заварного крема:

желтки — 2 шт.;

сахар — 70 г;

кукурузный крахмал — 30 г;

соль — щепотка;

ванильный экстракт — по желанию;

молоко — 400 мл.

Для крема-муслина:

готовый охлажденный заварной крем;

мягкое сливочное масло — 115 г;

сахар — 20 г.

Кусок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

В кастрюле смешать воду, масло, сахар и соль. Довести до кипения, всыпать муку и быстро перемешать. Прогреть тесто ещё около 3 минут, затем немного остудить. По одному ввести яйца. Разделить тесто между двумя формами диаметром 15 см и выпекать при 190 °C примерно 25–30 минут. Для крема смешать желтки с сахаром и крахмалом. Отдельно нагреть молоко, влить в яичную смесь, перемешать и вернуть на огонь. Варить до загустения. Накрыть пищевой пленкой и полностью остудить. Мягкое масло взбить с сахаром, постепенно добавить охлажденный заварной крем и взбить до однородности. Один корж выложить в форму, распределить крем и накрыть вторым коржом. Охлаждать не менее 4 часов, а лучше оставить на ночь. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.

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