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Пирог "Карпатка" за 30 минут: этот десерт заменит торт

12 августа 2026 03:04
Пирог "Карпатка". Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

"Карпатку" часто готовят, когда хочется чего-то особенного, но без сложного украшения. Заварное тесто образует легкие неровные коржи, а крем на основе заварной массы и масла делает десерт нежным и сливочным. После остывания его остается лишь присыпать сахарной пудрой — и можно подавать к столу.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • вода — 120 мл;
  • сливочное масло — 55 г;
  • сахар — 10 г;
  • соль — щепотка;
  • мука — 60 г;
  • яйца — 3 шт.

Для заварного крема:

  • желтки — 2 шт.;
  • сахар — 70 г;
  • кукурузный крахмал — 30 г;
  • соль — щепотка;
  • ванильный экстракт — по желанию;
  • молоко — 400 мл.

Для крема-муслина:

  • готовый охлажденный заварной крем;
  • мягкое сливочное масло — 115 г;
  • сахар — 20 г.
Кусок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. В кастрюле смешать воду, масло, сахар и соль. Довести до кипения, всыпать муку и быстро перемешать.
  2. Прогреть тесто ещё около 3 минут, затем немного остудить. По одному ввести яйца.
  3. Разделить тесто между двумя формами диаметром 15 см и выпекать при 190 °C примерно 25–30 минут.
  4. Для крема смешать желтки с сахаром и крахмалом.
  5. Отдельно нагреть молоко, влить в яичную смесь, перемешать и вернуть на огонь.
  6. Варить до загустения. Накрыть пищевой пленкой и полностью остудить.
  7. Мягкое масло взбить с сахаром, постепенно добавить охлажденный заварной крем и взбить до однородности.
  8. Один корж выложить в форму, распределить крем и накрыть вторым коржом.
  9. Охлаждать не менее 4 часов, а лучше оставить на ночь.
  10. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.

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