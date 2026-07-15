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Главная Вкус Пирог "Люся": вкуснее, чем "Наполеон", проще, чем "Шарлотка"

Пирог "Люся": вкуснее, чем "Наполеон", проще, чем "Шарлотка"

15 июля 2026 03:04
Пирог "Люся". Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Если хочется испечь домашний пирог без сложного теста и долгих хлопот, этот рецепт станет отличным выбором. Благодаря сметане тесто получается очень нежным и воздушным, а сочные нектарины придают выпечке яркий летний вкус. Такой пирог идеально подходит к чаю, кофе или семейному чаепитию.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 200 г;
  • соль — щепотка;
  • сливочное масло или маргарин — 100 г;
  • сметана — 250 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • мука — 300 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • нектарины — 7–8 шт.

Для сиропа:

  • сахар — 1 ст. л.;
  • вода — 1 ст. л.
Тесто и нектарины. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Взбить яйца с сахаром и солью до пышной массы. Добавить растопленное масло, сметану и соду, перемешать.
  2. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто.
  3. Переложить тесто в смазанную форму для выпечки и сверху выложить нарезанные дольками нектарины.
  4. Выпекать в разогретой до 180 ºC духовке 40–50 минут до готовности.
  5. Смешать воду с сахаром и смазать сиропом ещё тёплый пирог. По желанию сверху можно слегка присыпать сахаром.

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