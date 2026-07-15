Пирог "Люся": вкуснее, чем "Наполеон", проще, чем "Шарлотка"
15 июля 2026 03:04
Пирог "Люся". Фото: gospodynka.com.ua
Если хочется испечь домашний пирог без сложного теста и долгих хлопот, этот рецепт станет отличным выбором. Благодаря сметане тесто получается очень нежным и воздушным, а сочные нектарины придают выпечке яркий летний вкус. Такой пирог идеально подходит к чаю, кофе или семейному чаепитию.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 200 г;
- соль — щепотка;
- сливочное масло или маргарин — 100 г;
- сметана — 250 г;
- сода — 1 ч. л.;
- мука — 300 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- нектарины — 7–8 шт.
Для сиропа:
- сахар — 1 ст. л.;
- вода — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Взбить яйца с сахаром и солью до пышной массы. Добавить растопленное масло, сметану и соду, перемешать.
- Добавить просеянную муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто.
- Переложить тесто в смазанную форму для выпечки и сверху выложить нарезанные дольками нектарины.
- Выпекать в разогретой до 180 ºC духовке 40–50 минут до готовности.
- Смешать воду с сахаром и смазать сиропом ещё тёплый пирог. По желанию сверху можно слегка присыпать сахаром.
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