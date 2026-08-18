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Пирог на кефире "Три стакана": рецепт воздушного бисквита на манке

18 августа 2026 03:04
Пирог на кефире. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Этот пирог на кефире — один из тех простых домашних рецептов, которые легко приготовить к чаю. Манная крупа делает выпечку нежной, а ваниль придает приятный аромат. Подавать его можно с вареньем, медом или сгущенным молоком.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кефир — 300 г;
  • манная крупа — 250 г;
  • сахар — 300 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • сода — 5 г;
  • соль — 2 г;
  • ванилин — 1 г.
Готовый пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Разогреть духовку до 180 °C. В миске смешать манную крупу, сахар, соль, ванилин и соду.
  2. Добавить яйцо, растопленное или мягкое сливочное масло и кефир.
  3. Перемешать до однородности и оставить тесто на 10–15 минут.
  4. Форму диаметром 20 см застелить пергаментом, бока смазать маслом.
  5. Перелить тесто в форму и выпекать около 30 минут.
  6. Готовность проверить деревянной шпажкой. Если она выходит сухой, пирог можно доставать.
  7. Дать маннику немного остыть, после чего вынуть из формы и подать к чаю. Пирог получается мягким, ароматным и сладким. 

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