Пирог на кефире "Три стакана": рецепт воздушного бисквита на манке

Пирог на кефире. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Этот пирог на кефире — один из тех простых домашних рецептов, которые легко приготовить к чаю. Манная крупа делает выпечку нежной, а ваниль придает приятный аромат. Подавать его можно с вареньем, медом или сгущенным молоком.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кефир — 300 г;

манная крупа — 250 г;

сахар — 300 г;

яйцо — 1 шт.;

сливочное масло — 50 г;

сода — 5 г;

соль — 2 г;

ванилин — 1 г.

Готовый пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Разогреть духовку до 180 °C. В миске смешать манную крупу, сахар, соль, ванилин и соду. Добавить яйцо, растопленное или мягкое сливочное масло и кефир. Перемешать до однородности и оставить тесто на 10–15 минут. Форму диаметром 20 см застелить пергаментом, бока смазать маслом. Перелить тесто в форму и выпекать около 30 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой. Если она выходит сухой, пирог можно доставать. Дать маннику немного остыть, после чего вынуть из формы и подать к чаю. Пирог получается мягким, ароматным и сладким.

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