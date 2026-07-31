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Пирог с творогом за 40 минут: просто натереть тесто и поставить в духовку

31 июля 2026 03:04
Пирог с творогом. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Тертый пирог с творожной начинкой — одна из самых любимых домашних выпечек. Хрустящее рассыпчатое тесто прекрасно сочетается с нежным творогом и сладким изюмом. Готовится он без лишних усилий, а результат непременно порадует всю семью.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новости.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • сливочное масло — 100 г;
  • сахар — 150 г;
  • соль — ⅓ ч. л.;
  • мука — 350 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки:

  • творог — 500 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • изюм — 100 г;
  • ванилин — по вкусу.
Тесто и творог. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца смешать с сахаром, солью и мягким сливочным маслом.
  2. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто.
  3. Разделить его на две части и положить в морозильную камеру на 40–50 минут.
  4. Для начинки запарить изюм, а творог взбить с яйцами, сахаром и ванилином. Добавить изюм и перемешать.
  5. В форму натереть половину охлажденного теста, сверху равномерно выложить творожную начинку. Вторую половину теста натереть поверх начинки.
  6. Выпекать пирог в разогретой до 180 °C духовке 40–50 минут до золотистой корочки. Перед подачей дать немного остыть и нарезать порционными кусочками.

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