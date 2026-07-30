Пирог "Сливовый": простое тесто, много сочной начинки и невероятный аромат

Пирог "Сливовый". Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Сливовый пирог с творогом — это именно та домашняя выпечка, которая покоряет с первого кусочка. Нежное песочное тесто, сочная фруктовая начинка и легкая сырная нотка прекрасно сочетаются друг с другом. Такой десерт идеально подходит для семейного чаепития, ведь готовится он просто, а аромат во время выпекания собирает всех на кухне.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука — 270 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сахар — 80 г;

соль — щепотка;

холодное сливочное масло — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

творог — 200 г;

крахмал — 1 ст. л.;

сливы — 500 г;

сахар и корица — по желанию.

Пирог со сливами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Смешать просеянную муку с сахаром, солью и разрыхлителем. Добавить холодное сливочное масло и перетереть руками до образования крошки. Яйцо слегка взбить, часть оставить для смазывания. Остальное добавить к мучной смеси вместе с творогом. Замесить мягкое тесто, накрыть его и оставить на 15 минут. Сливы помыть, удалить косточки и нарезать дольками. Тесто раскатать в круглый пласт и переложить на противень с пергаментом. Середину теста присыпать крахмалом, оставляя свободные края. Выложить сливы, по желанию добавить немного сахара и корицы. Края завернуть к середине и смазать яйцом. Выпекать пирог в духовке, разогретой до 190 °C, примерно 35–40 минут. Перед подачей немного остудить.

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