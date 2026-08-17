Пирог со сливами и хрустящей крошкой: рецепт домашней выпечки
17 августа 2026 03:04
Пирог со сливами. Фото: smachnenke.com.ua
Сливовый пирог — один из лучших вариантов сезонной выпечки, когда хочется приготовить что-то ароматное и по-домашнему уютное. Кисло-сладкие сливы делают тесто сочным, а хрустящая корочка сверху создает приятный контраст. Такой пирог прекрасно сочетается с чаем, кофе или просто служит сладким угощением для всей семьи.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свежие сливы — 10–12 шт.;
- сливочное масло — 150 г;
- сахар — 140 г;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- яйца — 3 шт.;
- йогурт или сметана — 4 ст. л.;
- разрыхлитель — 2 ч. л.;
- мука — 8 ст. л. с горкой.
Для крошки:
- сахар — 1–2 ст. л.;
- мука — 3 ст. л.;
- сливочное масло — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Сливы вымыть, удалить косточки и нарезать кусочками.
- Мягкое масло взбить с сахаром, ванильным сахаром и солью.
- По одному добавить яйца, после каждого хорошо перемешивая. Вмешать йогурт или сметану.
- Муку смешать с разрыхлителем и постепенно добавить в массу. Перемешать до однородности.
- Тесто выложить в смазанную форму диаметром 26 см, сверху выложить сливы.
- Для крошки перетереть муку, сахар и масло. Посыпать ею сливы.
- Выпекать при 170 °C примерно 40–45 минут.
- Готовность проверить шпажкой, после чего немного остудить пирог в форме.
- Выпечка получается нежной и сочной, с приятной кислинкой слив и хрустящей румяной корочкой.
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