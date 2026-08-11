Пирог "Три стакана": просто выложить слоями и поставить в духовку
11 августа 2026 03:04
Пирог "Три стакана". Фото: smachnenke.com.ua
Этот пирог особенно понравится тем, кто не хочет долго возиться с тестом. Все ингредиенты просто выкладываются слоями, заливаются молочно-масляной смесью — и остается только поставить форму в духовку.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яблоки — 5 шт.;
- сахар — 1 стакан;
- мука — 1 стакан;
- манная крупа — 1 стакан;
- молоко — 1 стакан;
- разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
- сливочное масло — 30 г;
- корица — по желанию;
- лимонный сок — по желанию;
- растительное масло — для формы;
- сахарная пудра — для подачи.
Способ приготовления
- Яблоки натереть на крупной терке, по желанию добавить лимонный сок и корицу.
- Муку, манную крупу, сахар и разрыхлитель смешать и разделить на четыре части. Яблоки также разделить на три порции.
- Форму застелить пергаментом и смазать маслом.
- Выкладывать слоями сухую смесь и яблоки, начиная с сухих ингредиентов и заканчивая ими же.
- Молоко подогреть, добавить сливочное масло и перемешать.
- Сделать в пироге несколько проколов шпажкой и медленно залить молочной смесью всю поверхность.
- Выпекать при 180 °C примерно 40–50 минут до появления золотистой корочки.
- После остывания вынуть пирог из формы и посыпать сахарной пудрой.
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