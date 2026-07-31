Пирожки с капустой "Ленивчики": лепить не нужно, замешиваем тесто ложкой и жарим
31 июля 2026 21:04
Пирожки с капустой. Фото: smachnenke.com.ua
Пирожки "Ленивчики" — настоящая находка для тех, кто не любит долго возиться с тестом. Ничего лепить не нужно: достаточно замесить тесто ложкой, добавить капусту и обжарить до румяной корочки. Получаются нежные, сочные и очень аппетитные.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кефир комнатной температуры — 500 мл;
- яйца — 2 шт.;
- сода — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- мука — 350–400 г.
Для начинки:
- белокочанная капуста — 400–500 г;
- морковь — 1 шт.;
- зеленый лук — по вкусу;
- укроп — по вкусу;
- петрушка — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Смешать кефир с яйцами, содой и солью, постепенно всыпать муку и замесить густое тесто, похожее на сметану.
- Капусту мелко нашинковать, морковь натереть, слегка перетереть овощи руками.
- Добавить в тесто вместе с зеленью и черным перцем, хорошо перемешать.
- Выкладывать массу ложкой на разогретую сковороду с маслом и жарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.
- Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце и подавать теплыми со сметаной или чесночным соусом.
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