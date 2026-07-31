Пирожки с капустой "Ленивчики": лепить не нужно, замешиваем тесто ложкой и жарим

Пирожки с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Пирожки "Ленивчики" — настоящая находка для тех, кто не любит долго возиться с тестом. Ничего лепить не нужно: достаточно замесить тесто ложкой, добавить капусту и обжарить до румяной корочки. Получаются нежные, сочные и очень аппетитные.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кефир комнатной температуры — 500 мл;

яйца — 2 шт.;

сода — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

мука — 350–400 г.

Для начинки:

белокочанная капуста — 400–500 г;

морковь — 1 шт.;

зеленый лук — по вкусу;

укроп — по вкусу;

петрушка — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Тесто с капустой и зеленым луком. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Смешать кефир с яйцами, содой и солью, постепенно всыпать муку и замесить густое тесто, похожее на сметану. Капусту мелко нашинковать, морковь натереть, слегка перетереть овощи руками. Добавить в тесто вместе с зеленью и черным перцем, хорошо перемешать. Выкладывать массу ложкой на разогретую сковороду с маслом и жарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце и подавать теплыми со сметаной или чесночным соусом.

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