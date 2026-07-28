Пицца из кабачков на сковороде за 10 минут на завтрак: рецепт на 10 из 10
28 июля 2026 05:04
Пицца из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua
Кабачки прекрасно подходят не только для оладий или запеканок, но и для необычной домашней пиццы. Такое блюдо получается сочным, ароматным и легким, а главное — не требует духовки. Оно вкусно как в горячем виде, так и после остывания.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодые кабачки — 500 г;
- помидоры — 2 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- мука — 5–6 ст. л.;
- растительное масло — 3–4 ст. л.;
- свежая зелень — по вкусу;
- копченая паприка — 1 ч. л.;
- майоран — 1 ч. л.;
- сушеный базилик — 1 ч. л.;
- соль и черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Кабачки натереть на крупной терке, не снимая молодой кожицы.
- Один помидор нарезать кубиками, второй — тонкими полукольцами.
- К кабачковой массе добавить яйца, измельченный чеснок, зелень, сметану, специи, соль и перец.
- Перемешать, всыпать муку и замесить густое овощное тесто.
- Разогреть сковороду с маслом, выложить кабачковую смесь и равномерно распределить.
- Сверху выложить кусочки помидоров, слегка присыпать специями.
- Готовить под крышкой на минимальном огне до появления румяной корочки снизу и полной готовности середины.
- После выключения оставить пиццу на сковороде ещё на 15–20 минут.
- Готовую кабачковую пиццу посыпать свежей зеленью, нарезать на порции и подавать к столу. В охлаждённом виде она также остаётся очень вкусной.
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