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Пицца из кабачков на сковороде за 10 минут на завтрак: рецепт на 10 из 10

28 июля 2026 05:04
Пицца из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Кабачки прекрасно подходят не только для оладий или запеканок, но и для необычной домашней пиццы. Такое блюдо получается сочным, ароматным и легким, а главное — не требует духовки. Оно вкусно как в горячем виде, так и после остывания.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молодые кабачки — 500 г;
  • помидоры — 2 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • мука — 5–6 ст. л.;
  • растительное масло — 3–4 ст. л.;
  • свежая зелень — по вкусу;
  • копченая паприка — 1 ч. л.;
  • майоран — 1 ч. л.;
  • сушеный базилик — 1 ч. л.;
  • соль и черный перец — по вкусу.
Приготовление пиццы. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки натереть на крупной терке, не снимая молодой кожицы.
  2. Один помидор нарезать кубиками, второй — тонкими полукольцами.
  3. К кабачковой массе добавить яйца, измельченный чеснок, зелень, сметану, специи, соль и перец.
  4. Перемешать, всыпать муку и замесить густое овощное тесто.
  5. Разогреть сковороду с маслом, выложить кабачковую смесь и равномерно распределить.
  6. Сверху выложить кусочки помидоров, слегка присыпать специями.
  7. Готовить под крышкой на минимальном огне до появления румяной корочки снизу и полной готовности середины.
  8. После выключения оставить пиццу на сковороде ещё на 15–20 минут.
  9. Готовую кабачковую пиццу посыпать свежей зеленью, нарезать на порции и подавать к столу. В охлаждённом виде она также остаётся очень вкусной.

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