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Помидоры "Пятиминутка" в "гениальной" заправке: рецепт летней закуски

2 июля 2026 12:04
Помидоры "Пятиминутка". Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

В сезон сочных помидоров стоит хотя бы раз приготовить эту простую закуску. Особая медово-горчичная заправка с лаймом прекрасно подчеркивает вкус овощей, а сыр и свежая зелень делают блюдо еще более ароматным. Такой салат станет идеальным дополнением к любому летнему обеду или ужину.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • помидоры — 5–6 шт.;
  • красный лук — 1 шт.;
  • твердый сыр — 20 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • укроп — небольшой пучок.

Для заправки:

  • зернистая горчица — 2 ч. л.;
  • сок 1/2 лайма;
  • мед — 1 ст. л.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • черный молотый перец — по вкусу.
Закуска из помидоров. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Красный лук нарезать тонкими полукольцами, залить холодной водой на 5–10 минут, после чего хорошо обсушить.
  2. Для заправки смешать зернистую горчицу, сок лайма, мед, соль и черный молотый перец до однородной консистенции.
  3. Помидоры нарезать крупными дольками, переложить в салатник, добавить лук и измельченный чеснок.
  4. Полить ароматной заправкой и аккуратно перемешать.
  5. Перед подачей посыпать мелко нарезанным укропом и натертым твёрдым сыром.
  6. Закуску лучше всего подавать сразу после приготовления.

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