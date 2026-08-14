Помидоры "Царица" на зиму: рецепт, который просят все гости

Маринованные помидоры с чесноком на зиму. Фото: mamadoma.top

Юлия Щербак Редактор

Маринованные помидоры "Царица" получаются упругими, ароматными и с приятной пикантностью. Хрен, чеснок, укроп и специи придают консервации насыщенный вкус, а простые пропорции маринада легко запомнить. Такая заготовка станет звездой как повседневного, так и праздничного стола. А гости будут просить рецепт.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

помидоры — сколько поместится;

веточки укропа;

листья хрена;

чеснок — по 1 зубчику на банку;

душистый перец — по 2 горошины на банку;

черный перец — по 10 горошин на банку.

Для маринада на 1 л воды:

соль — 1 ст. л. с горкой;

сахар — 4 ст. л.;

уксус 9% — 4 ст. л.

Маринованные помидоры с чесноком на зиму. Фото: Gospodynka

Способ приготовления

Банки тщательно вымыть и простерилизовать, крышки отдельно прокипятить в течение 10-15 минут. Помидоры промыть и обсушить. Для консервирования лучше выбирать спелые, но плотные плоды без трещин и повреждений. На дно каждой банки положить укроп, листья хрена, зубчик чеснока, душистый и черный перец. Плотно наполнить банки помидорами. По желанию сверху можно добавить еще немного укропа или хрена. Залить помидоры кипятком до самого верха, накрыть крышками и оставить на 15 минут. Воду слить в кастрюлю и отмерить ее количество. На каждый литр добавить 1 ст. л. соли с горкой и 4 ст. л. сахара. Довести маринад до кипения, добавить 4 ст. л. 9%-ного уксуса на каждый литр и перемешать. Сразу же залить помидоры горячим маринадом до самого верха и герметично закрыть банки. Оставить банки до полного остывания.

Помидоры "Царица" получаются ароматными, упругими и пикантными и прекрасно дополняют картофель, мясные блюда и домашние зимние ужины.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов консервирования

Невероятно вкусные маринованные помидоры со сладким перцем и луком.

Хрустящие маринованные огурцы на зиму "Верес": рецепт на 1-литровую банку.

Рецепт густого кетчупа на зиму без длительной варки.

Острый соус на зиму с грушами: рецепт к любым блюдам.

Очень вкусный соус на зиму из помидоров, перца, базилика и чеснока, который легко приготовить.