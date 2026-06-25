Овощи гриль по-новому: 3 рецепта маринадов, которые сделают их ароматными

Овощи на гриле. ФОТО: ALEX9500/DEPOSITPHOTOS

Юлия Щербак Редактор

Обычные овощи на гриле могут раскрыть совершенно новые вкусовые оттенки, если их правильно замариновать. Цитрусовые нотки, медовая глазурь или аромат чеснока и копченой паприки сделают кабачки, перец, грибы и другие овощи гораздо вкуснее. Мы собрали три простых рецепта маринадов, которые стоит попробовать уже этим летом.

Рецепт опубликовала Украинская правда, передает Новини.LIVE.

Овощное ассорти. ФОТО: ALEX9500/DEPOSITPHOTOS

Вам понадобится:

сок лайма — 60 мл;

оливковое масло — 60 мл;

лимонный сок — 30 мл;

чеснок — 3 зубчика;

свежий тимьян — 1 ч. л.;

свежий розмарин — 1 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

чёрный молотый перец — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Смешать сок лайма, лимонный сок и оливковое масло. Добавить измельченный чеснок, тимьян, розмарин, соль и перец. Перемешать до однородности. Залить маринадом кабачки, болгарский перец или другие овощи и оставить как минимум на 10 минут.

Соево-медовый маринад

Вам понадобится:

соевый соус — 50 мл;

мед — 3 ст. л.;

горчица — 1,5 ст. л.;

черный молотый перец — 1 ч. л.

Способ приготовления

Смешать соевый соус, мед и горчицу. Добавить перец и тщательно перемешать. Залить подготовленные овощи маринадом и оставить на 15–20 минут.

Маринад с чесноком и копченой паприкой

Вам понадобится:

растительное масло — 2 ст. л.;

соевый соус — 3 ст. л.;

бальзамический уксус — 0,5 ст. л.;

копченая паприка — 1 ч. л.;

итальянские травы — 1 ч. л.;

чеснок — 5–6 зубчиков.

Способ приготовления

Смешать растительное масло, соевый соус, бальзамический уксус, копченую паприку, итальянские травы и измельченный чеснок. Перемешать до однородности. Нарезать овощи крупными кусочками, залить маринадом и оставить на 30 минут. Перед жаркой дать лишнему маринаду стечь. Готовить овощи на гриле 10–15 минут, периодически переворачивая, до появления аппетитной корочки.

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