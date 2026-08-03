Просто натереть 1 кабачок и добавить 1 яйцо: "гнезда" вкуснее пиццы
3 августа 2026 14:44
Кабачковые гнезда. Фото: smachnenke.com.ua
Если дома есть только один кабачок, не спешите жарить оладьи. Из него можно приготовить аппетитные кабачковые гнезда с хрустящей корочкой, сырной начинкой и нежной текстурой. Готовятся они очень быстро, а исчезают со стола ещё быстрее.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачок — 1 шт. (400 г);
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 3 ст. л.;
- разрыхлитель — ⅓ ч. л.;
- сосиски — 3 шт. (80 г);
- твердый сыр — 50 г;
- соль — ⅓ ч. л.;
- чёрный молотый перец — щепотка.
Способ приготовления
- Кабачок натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут. Затем хорошо отжать лишнюю жидкость.
- Добавить яйцо, черный перец, муку и разрыхлитель. Перемешать до однородной густой массы.
- Сосиски нарезать мелкими кубиками, сыр натереть на крупной терке.
- Добавить в кабачковую массу и ещё раз перемешать.
- Застелить противень пергаментом, разделить массу на четыре части и сформировать небольшие гнезда.
- Выпекать при 190 °C примерно 15 минут до появления румяной корочки. Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.
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