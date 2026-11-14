Салат с сельдью. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется приготовить что-то интересное из привычных продуктов, этот рецепт станет отличным выбором. Вареные яйца придают нежность, укроп — свежий аромат, а легкая уксусная заправка делает вкус более выразительным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

вареные яйца — 3 шт.;

филе сельди — 160 г;

свекла вареная или запеченная — 2 средних;

сладкий лук — 1 шт.;

соль — ½ ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

черный перец — щепотка;

яблочный уксус 6% — 1 ст. л.;

укроп — 2–3 веточки;

растительное масло — 3 ст. л.

Селедка и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Лук нарезать полукольцами, добавить соль, сахар, перец и уксус. Перемешать и оставить мариноваться. Яйца нарезать кубиками, сельдь — кусочками, свеклу — тонкой соломкой. Переложить всё в салатник, добавить маринованный лук и измельчённый укроп. Заправить растительным маслом, аккуратно перемешать и подавать к столу.

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