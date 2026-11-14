Салат "Лучше шубы": понадобятся сельдь и 2 свеклы
Ua ru
14 ноября 2026 21:54
Фото: smachnenke.com.ua
Салат с сельдью. Фото: smachnenke.com.ua
Если хочется приготовить что-то интересное из привычных продуктов, этот рецепт станет отличным выбором. Вареные яйца придают нежность, укроп — свежий аромат, а легкая уксусная заправка делает вкус более выразительным.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- вареные яйца — 3 шт.;
- филе сельди — 160 г;
- свекла вареная или запеченная — 2 средних;
- сладкий лук — 1 шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- черный перец — щепотка;
- яблочный уксус 6% — 1 ст. л.;
- укроп — 2–3 веточки;
- растительное масло — 3 ст. л.
Способ приготовления
- Лук нарезать полукольцами, добавить соль, сахар, перец и уксус. Перемешать и оставить мариноваться.
- Яйца нарезать кубиками, сельдь — кусочками, свеклу — тонкой соломкой.
- Переложить всё в салатник, добавить маринованный лук и измельчённый укроп.
- Заправить растительным маслом, аккуратно перемешать и подавать к столу.
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