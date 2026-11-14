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Главная Вкус Салат "Лучше шубы": понадобятся сельдь и 2 свеклы

Салат "Лучше шубы": понадобятся сельдь и 2 свеклы

Ua ru
14 ноября 2026 21:54
Салат с сельдью и свеклой: простое праздничное блюдо без лишних слоев Фото: smachnenke.com.ua
Салат с сельдью. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется приготовить что-то интересное из привычных продуктов, этот рецепт станет отличным выбором. Вареные яйца придают нежность, укроп — свежий аромат, а легкая уксусная заправка делает вкус более выразительным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • вареные яйца — 3 шт.;
  • филе сельди — 160 г;
  • свекла вареная или запеченная — 2 средних;
  • сладкий лук — 1 шт.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • черный перец — щепотка;
  • яблочный уксус 6% — 1 ст. л.;
  • укроп — 2–3 веточки;
  • растительное масло — 3 ст. л.
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Селедка и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Лук нарезать полукольцами, добавить соль, сахар, перец и уксус. Перемешать и оставить мариноваться.
  2. Яйца нарезать кубиками, сельдь — кусочками, свеклу — тонкой соломкой.
  3. Переложить всё в салатник, добавить маринованный лук и измельчённый укроп.
  4. Заправить растительным маслом, аккуратно перемешать и подавать к столу.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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