Салат "Краще за шубу": знадобиться оселедець та 2 буряки
Ua ru
14 листопада 2026 21:54
Фото: smachnenke.com.ua
Салат з оселедцем. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо хочеться приготувати щось цікаве зі звичних продуктів, цей рецепт стане чудовим вибором. Варені яйця додають ніжності, кріп — свіжого аромату, а легка оцтова заправка робить смак більш виразним.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Реклама
Вам знадобиться:
- яйця варені — 3 шт.;
- філе оселедця — 160 г;
- буряки варені або запечені — 2 середні;
- солодка цибуля — 1 шт.;
- сіль — ½ ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- чорний перець — дрібка;
- яблучний оцет 6% — 1 ст. л.;
- кріп — 2–3 гілочки;
- олія — 3 ст. л.
Спосіб приготування
- Цибулю нарізати півкільцями, додати сіль, цукор, перець та оцет. Перемішати й залишити маринуватися.
- Яйця нарізати кубиками, оселедець — шматочками, буряк — тонкою соломкою.
- Перекласти все в салатник, додати мариновану цибулю та подрібнений кріп.
- Заправити олією, обережно перемішати й подавати до столу.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів з буряком
Рецепт салату "Осінній": знадобиться 2 буряки та 2 солоні огірки.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Читайте також: