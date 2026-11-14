Салат з оселедцем. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться приготувати щось цікаве зі звичних продуктів, цей рецепт стане чудовим вибором. Варені яйця додають ніжності, кріп — свіжого аромату, а легка оцтова заправка робить смак більш виразним.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця варені — 3 шт.;

філе оселедця — 160 г;

буряки варені або запечені — 2 середні;

солодка цибуля — 1 шт.;

сіль — ½ ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

чорний перець — дрібка;

яблучний оцет 6% — 1 ст. л.;

кріп — 2–3 гілочки;

олія — 3 ст. л.

Оселедець та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Цибулю нарізати півкільцями, додати сіль, цукор, перець та оцет. Перемішати й залишити маринуватися. Яйця нарізати кубиками, оселедець — шматочками, буряк — тонкою соломкою. Перекласти все в салатник, додати мариновану цибулю та подрібнений кріп. Заправити олією, обережно перемішати й подавати до столу.

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