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Головна Смак Салат "Краще за шубу": знадобиться оселедець та 2 буряки

Салат "Краще за шубу": знадобиться оселедець та 2 буряки

Ua ru
14 листопада 2026 21:54
Салат з оселедцем і буряком: проста святкова страва без зайвих шарів Фото: smachnenke.com.ua
Салат з оселедцем. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться приготувати щось цікаве зі звичних продуктів, цей рецепт стане чудовим вибором. Варені яйця додають ніжності, кріп — свіжого аромату, а легка оцтова заправка робить смак більш виразним.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яйця варені — 3 шт.;
  • філе оселедця — 160 г;
  • буряки варені або запечені — 2 середні;
  • солодка цибуля — 1 шт.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • чорний перець — дрібка;
  • яблучний оцет 6% — 1 ст. л.;
  • кріп — 2–3 гілочки;
  • олія — 3 ст. л.
рецепт салату з оселедцем
Оселедець та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Цибулю нарізати півкільцями, додати сіль, цукор, перець та оцет. Перемішати й залишити маринуватися.
  2. Яйця нарізати кубиками, оселедець — шматочками, буряк — тонкою соломкою.
  3. Перекласти все в салатник, додати мариновану цибулю та подрібнений кріп.
  4. Заправити олією, обережно перемішати й подавати до столу.

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Рецепт салату "Осінній": знадобиться 2 буряки та 2 солоні огірки. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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