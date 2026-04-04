Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Салат "Маруся": понадобится 200 г колбасы и маринованные огурцы

Салат "Маруся": понадобится 200 г колбасы и маринованные огурцы

Ua ru
Дата публикации 4 апреля 2026 12:04
Салат Маруся: понадобится 200 г колбасы и маринованные огурцы рецепт с фото
Салат "Маруся". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат давно стал фаворитом домашних праздничных столов, ведь сочетает простые ингредиенты и насыщенный вкус. Слои из картофеля, колбасы, яиц и маринованных огурцов создают идеальный баланс нежности и пикантности. Готовится быстро, выглядит аппетитно и всегда собирает комплименты.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • картофель вареный — 3 шт.;
  • сервелат — 200 г;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • огурцы маринованные — 2-3 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • шампиньоны маринованные — 100-150 г;
  • сыр твердый — 50-70 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • майонез — по вкусу.
рецепт салату з ковбасою
Вареная морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Натереть отварной картофель на крупной терке, выложить первым слоем, добавить соль, перец и слегка смазать майонезом.
  2. Нарезать сервелат мелким кубиком и равномерно распределить сверху.
  3. Натереть вареные яйца, выложить следующим слоем и добавить тонкий слой майонеза.
  4. Огурцы нарезать кубиком, добавить без заправки, чтобы сохранить свежесть вкуса.
  5. Натереть морковь на мелкой терке, распределить поверх огурцов.
  6. Добавить нарезанные маринованные шампиньоны, слегка смазать майонезом.
  7. Завершить салат тонким слоем натертого твердого сыра. Дать настояться перед подачей.

Реклама

Реклама

Пасха салат рецепт закуска колбаса
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации