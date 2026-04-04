Салат Маруся: понадобится 200 г колбасы и маринованные огурцы рецепт с фото

Салат "Маруся": понадобится 200 г колбасы и маринованные огурцы
Ua ru
Дата публикации 4 апреля 2026 12:04
Этот салат давно стал фаворитом домашних праздничных столов, ведь сочетает простые ингредиенты и насыщенный вкус. Слои из картофеля, колбасы, яиц и маринованных огурцов создают идеальный баланс нежности и пикантности. Готовится быстро, выглядит аппетитно и всегда собирает комплименты.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- картофель вареный — 3 шт.;
- сервелат — 200 г;
- яйца вареные — 3 шт.;
- огурцы маринованные — 2-3 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- шампиньоны маринованные — 100-150 г;
- сыр твердый — 50-70 г;
- соль, перец — по вкусу;
- майонез — по вкусу.
Способ приготовления
- Натереть отварной картофель на крупной терке, выложить первым слоем, добавить соль, перец и слегка смазать майонезом.
- Нарезать сервелат мелким кубиком и равномерно распределить сверху.
- Натереть вареные яйца, выложить следующим слоем и добавить тонкий слой майонеза.
- Огурцы нарезать кубиком, добавить без заправки, чтобы сохранить свежесть вкуса.
- Натереть морковь на мелкой терке, распределить поверх огурцов.
- Добавить нарезанные маринованные шампиньоны, слегка смазать майонезом.
- Завершить салат тонким слоем натертого твердого сыра. Дать настояться перед подачей.
Читайте Новини.LIVE!