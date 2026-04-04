Салат Маруся: понадобится 200 г колбасы и маринованные огурцы рецепт с фото

Салат "Маруся". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат давно стал фаворитом домашних праздничных столов, ведь сочетает простые ингредиенты и насыщенный вкус. Слои из картофеля, колбасы, яиц и маринованных огурцов создают идеальный баланс нежности и пикантности. Готовится быстро, выглядит аппетитно и всегда собирает комплименты.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

картофель вареный — 3 шт.;

сервелат — 200 г;

яйца вареные — 3 шт.;

огурцы маринованные — 2-3 шт.;

морковь — 1 шт.;

шампиньоны маринованные — 100-150 г;

сыр твердый — 50-70 г;

соль, перец — по вкусу;

майонез — по вкусу.

Вареная морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Натереть отварной картофель на крупной терке, выложить первым слоем, добавить соль, перец и слегка смазать майонезом. Нарезать сервелат мелким кубиком и равномерно распределить сверху. Натереть вареные яйца, выложить следующим слоем и добавить тонкий слой майонеза. Огурцы нарезать кубиком, добавить без заправки, чтобы сохранить свежесть вкуса. Натереть морковь на мелкой терке, распределить поверх огурцов. Добавить нарезанные маринованные шампиньоны, слегка смазать майонезом. Завершить салат тонким слоем натертого твердого сыра. Дать настояться перед подачей.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Читайте также:

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".