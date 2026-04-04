Салат Маруся: знадобиться 200 г ковбаси та мариновані огірки рецепт з фото

Салат "Маруся". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат давно став фаворитом домашніх святкових столів, адже поєднує прості інгредієнти та насичений смак. Шари з картоплі, ковбаси, яєць і маринованих огірків створюють ідеальний баланс ніжності та пікантності. Готується швидко, виглядає апетитно і завжди збирає компліменти.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

картопля варена — 3 шт.;

сервелат — 200 г;

яйця варені — 3 шт.;

огірки мариновані — 2–3 шт.;

морква — 1 шт.;

печериці мариновані — 100–150 г;

сир твердий — 50–70 г;

сіль, перець — за смаком;

майонез — за смаком.

Варена морква. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Натерти відварену картоплю на крупній тертці, викласти першим шаром, додати сіль, перець і злегка змастити майонезом. Нарізати сервелат дрібним кубиком і рівномірно розподілити зверху. Натерти варені яйця, викласти наступним шаром і додати тонкий шар майонезу. Огірки нарізати кубиком, додати без заправки, щоб зберегти свіжість смаку. Натерти моркву на дрібній тертці, розподілити поверх огірків. Додати нарізані мариновані печериці, злегка змастити майонезом. Завершити салат тонким шаром натертого твердого сиру. Дати настоятися перед подачею.

