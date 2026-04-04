Салат Маруся: знадобиться 200 г ковбаси та мариновані огірки рецепт з фото

Салат "Маруся": знадобиться 200 г ковбаси та мариновані огірки
Дата публікації: 4 квітня 2026 12:04
Цей салат давно став фаворитом домашніх святкових столів, адже поєднує прості інгредієнти та насичений смак. Шари з картоплі, ковбаси, яєць і маринованих огірків створюють ідеальний баланс ніжності та пікантності. Готується швидко, виглядає апетитно і завжди збирає компліменти.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- картопля варена — 3 шт.;
- сервелат — 200 г;
- яйця варені — 3 шт.;
- огірки мариновані — 2–3 шт.;
- морква — 1 шт.;
- печериці мариновані — 100–150 г;
- сир твердий — 50–70 г;
- сіль, перець — за смаком;
- майонез — за смаком.
Спосіб приготування
- Натерти відварену картоплю на крупній тертці, викласти першим шаром, додати сіль, перець і злегка змастити майонезом.
- Нарізати сервелат дрібним кубиком і рівномірно розподілити зверху.
- Натерти варені яйця, викласти наступним шаром і додати тонкий шар майонезу.
- Огірки нарізати кубиком, додати без заправки, щоб зберегти свіжість смаку.
- Натерти моркву на дрібній тертці, розподілити поверх огірків.
- Додати нарізані мариновані печериці, злегка змастити майонезом.
- Завершити салат тонким шаром натертого твердого сиру. Дати настоятися перед подачею.
