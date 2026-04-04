Салат Маруся: знадобиться 200 г ковбаси та мариновані огірки рецепт з фото

Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат "Маруся": знадобиться 200 г ковбаси та мариновані огірки

Салат "Маруся": знадобиться 200 г ковбаси та мариновані огірки

Ua ru
Дата публікації: 4 квітня 2026 12:04
Салат "Маруся". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат давно став фаворитом домашніх святкових столів, адже поєднує прості інгредієнти та насичений смак. Шари з картоплі, ковбаси, яєць і маринованих огірків створюють ідеальний баланс ніжності та пікантності. Готується швидко, виглядає апетитно і завжди збирає компліменти.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • картопля варена — 3 шт.;
  • сервелат — 200 г;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • огірки мариновані — 2–3 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • печериці мариновані — 100–150 г;
  • сир твердий — 50–70 г;
  • сіль, перець — за смаком;
  • майонез — за смаком.
Варена морква. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Натерти відварену картоплю на крупній тертці, викласти першим шаром, додати сіль, перець і злегка змастити майонезом. 
  2. Нарізати сервелат дрібним кубиком і рівномірно розподілити зверху.
  3. Натерти варені яйця, викласти наступним шаром і додати тонкий шар майонезу.
  4. Огірки нарізати кубиком, додати без заправки, щоб зберегти свіжість смаку.
  5. Натерти моркву на дрібній тертці, розподілити поверх огірків.
  6. Додати нарізані мариновані печериці, злегка змастити майонезом. 
  7. Завершити салат тонким шаром натертого твердого сиру. Дати настоятися перед подачею.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації