Салат "Одуванчик" — праздничный рецепт вместо "Оливье" и "Шубы"

Салат "Одуванчик" — праздничный рецепт вместо "Оливье" и "Шубы"

Дата публикации 23 ноября 2025 12:54
обновлено: 12:58
Салат Одуванчик праздничный — нежный рецепт приготовления с фото для праздничного стола
Салат "Одуванчик". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Одуванчик" — нежный и ароматный праздничный салат, который легко готовится дома. Слои плавленого сыра, белков, сметаны, орехов и чернослива создают неповторимый вкус и яркую подачу.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • листья салата — достаточно для оформления тарелки;
  • майонез — 300 г;
  • чеснок — 1-2 зуб;
  • соль, черный молотый перец — по своему вкусу;
  • плавленый сыр — 200 г;
  • яйца вареные — 5 шт.;
  • зеленый лук — 50 г;
  • сметана — 150 г;
  • грецкие орехи — 100 г;
  • чернослив — 300 г.

Способ приготовления

Выложить на тарелку листья салата так, чтобы они прикрывали края и создавали основу салата. В майонез выдавить чеснок через пресс, добавить перец и тщательно перемешать. Плавленый сыр натереть на крупной терке и распределить по листьям, слегка промазав майонезом.

рецепт салату на новий рік
Майонез и зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Белки вареных яиц натереть и выложить следующим слоем, добавить немного соли. Сверху посыпать мелко нарезанным зеленым луком, добавить небольшое количество сметаны, чередуя с майонезом для пикантности.

смачний салат на свято
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Грецкие орехи измельчить и выложить поверх сметаны. Чернослив промыть, обсушить, нарезать тонкой соломкой и выложить сверху, оставив небольшой ореховый ободок по краям, слегка промазав майонезом.

рецепт салату на новий рік
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Желтки натереть на мелкой терке и сформировать сердцевинку цветка в центре салата. Оставить салат на 20-30 минут для легкого настаивания перед подачей. Салат получается нежным, легким и праздничным, с хорошей презентацией и сбалансированным вкусом.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
