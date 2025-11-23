Салат Одуванчик праздничный — нежный рецепт приготовления с фото для праздничного стола

Салат "Одуванчик" — праздничный рецепт вместо "Оливье" и "Шубы"
Салат "Одуванчик" — нежный и ароматный праздничный салат, который легко готовится дома. Слои плавленого сыра, белков, сметаны, орехов и чернослива создают неповторимый вкус и яркую подачу.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- листья салата — достаточно для оформления тарелки;
- майонез — 300 г;
- чеснок — 1-2 зуб;
- соль, черный молотый перец — по своему вкусу;
- плавленый сыр — 200 г;
- яйца вареные — 5 шт.;
- зеленый лук — 50 г;
- сметана — 150 г;
- грецкие орехи — 100 г;
- чернослив — 300 г.
Способ приготовления
Выложить на тарелку листья салата так, чтобы они прикрывали края и создавали основу салата. В майонез выдавить чеснок через пресс, добавить перец и тщательно перемешать. Плавленый сыр натереть на крупной терке и распределить по листьям, слегка промазав майонезом.
Белки вареных яиц натереть и выложить следующим слоем, добавить немного соли. Сверху посыпать мелко нарезанным зеленым луком, добавить небольшое количество сметаны, чередуя с майонезом для пикантности.
Грецкие орехи измельчить и выложить поверх сметаны. Чернослив промыть, обсушить, нарезать тонкой соломкой и выложить сверху, оставив небольшой ореховый ободок по краям, слегка промазав майонезом.
Желтки натереть на мелкой терке и сформировать сердцевинку цветка в центре салата. Оставить салат на 20-30 минут для легкого настаивания перед подачей. Салат получается нежным, легким и праздничным, с хорошей презентацией и сбалансированным вкусом.
