Салат Кульбабка святковий — ніжний рецепт приготування з фото для святкового столу

Салат "Кульбабка" — святковий рецепт замість "Олівʼє" та "Шуби"
Салат "Кульбабка" — ніжний та ароматний святковий салат, який легко готується вдома. Шари плавленого сиру, білків, сметани, горіхів і чорносливу створюють неповторний смак і яскраву подачу.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- листя салату — достатньо для оформлення тарілки;
- майонез — 300 г;
- часник — 1–2 зуб.;
- сіль, чорний мелений перець — до свого смаку;
- плавлений сир — 200 г;
- яйця варені — 5 шт.;
- зелена цибуля — 50 г;
- сметана — 150 г;
- волоські горіхи — 100 г;
- чорнослив — 300 г.
Спосіб приготування
Викласти на тарілку листя салату так, щоб воно прикривало краї та створювало основу салату. В майонез видавити часник через прес, додати перець і ретельно перемішати. Плавлений сир натерти на крупній тертці та розподілити по листю, злегка промазавши майонезом.
Білки варених яєць натерти та викласти наступним шаром, додати трохи солі. Зверху посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею, додати невелику кількість сметани, чергуючи з майонезом для пікантності.
Волоські горіхи подрібнити та викласти поверх сметани. Чорнослив промити, обсушити, нарізати тонкою соломкою і викласти зверху, залишивши невеликий горіховий обідок по краях, злегка промазавши майонезом.
Жовтки натерти на дрібній тертці та сформувати серцевинку квітки в центрі салату. Залишити салат на 20–30 хвилин для легкого настоювання перед подачею. Салат виходить ніжним, легким та святковим, з гарною презентацією та збалансованим смаком.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів салатів для святкового або буденного меню
Смачний салат "Аврора" № 1 — перевершив навіть "Олівʼє" та "Шубу".
Новий салат з куркою та грибами "Емеральд" на святковий стіл — рецепт.
Вишуканий салат "Ловелас" — улюблена закуска чоловіків, готуйте більше.
Ситний салат "Зима" — смачний рецепт на холодну пору року.
Святковий салат "Перший сніг" — кожен шар ідеальний, перевершив "Шубу".
Ситний салат "Столиця" за 5 хвилин — він смачний весь рік та не набридає.
Смачний салат "Інтрига" — секрет у хрумкому шарі, смак незабутній.
Новий рецепт салату "Лінива шуба" — знайомий смак, але готується за лічені хвилини.
Смачна закуска з курячих шлунків — рецепт, який всі обожнюють.
Новий салат з крабовими паличками "Роксолана" — новий рецепт закуски.
Смачний салат "Рапсодія" — ідеальний салат на Новий рік 2026 чи інше свято.
Читайте Новини.LIVE!