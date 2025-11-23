Салат Кульбабка святковий — ніжний рецепт приготування з фото для святкового столу

Салат "Кульбабка". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Кульбабка" — ніжний та ароматний святковий салат, який легко готується вдома. Шари плавленого сиру, білків, сметани, горіхів і чорносливу створюють неповторний смак і яскраву подачу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

листя салату — достатньо для оформлення тарілки;

майонез — 300 г;

часник — 1–2 зуб.;

сіль, чорний мелений перець — до свого смаку;

плавлений сир — 200 г;

яйця варені — 5 шт.;

зелена цибуля — 50 г;

сметана — 150 г;

волоські горіхи — 100 г;

чорнослив — 300 г.

Спосіб приготування

Викласти на тарілку листя салату так, щоб воно прикривало краї та створювало основу салату. В майонез видавити часник через прес, додати перець і ретельно перемішати. Плавлений сир натерти на крупній тертці та розподілити по листю, злегка промазавши майонезом.

Майонез та зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Білки варених яєць натерти та викласти наступним шаром, додати трохи солі. Зверху посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею, додати невелику кількість сметани, чергуючи з майонезом для пікантності.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Волоські горіхи подрібнити та викласти поверх сметани. Чорнослив промити, обсушити, нарізати тонкою соломкою і викласти зверху, залишивши невеликий горіховий обідок по краях, злегка промазавши майонезом.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Жовтки натерти на дрібній тертці та сформувати серцевинку квітки в центрі салату. Залишити салат на 20–30 хвилин для легкого настоювання перед подачею. Салат виходить ніжним, легким та святковим, з гарною презентацією та збалансованим смаком.

