Головна Смак Салат "Кульбабка" — святковий рецепт замість "Олівʼє" та "Шуби"

Салат "Кульбабка" — святковий рецепт замість "Олівʼє" та "Шуби"

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 12:54
Оновлено: 12:58
Салат Кульбабка святковий — ніжний рецепт приготування з фото для святкового столу
Салат "Кульбабка". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Кульбабка" — ніжний та ароматний святковий салат, який легко готується вдома. Шари плавленого сиру, білків, сметани, горіхів і чорносливу створюють неповторний смак і яскраву подачу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • листя салату — достатньо для оформлення тарілки;
  • майонез — 300 г;
  • часник — 1–2 зуб.;
  • сіль, чорний мелений перець — до свого смаку;
  • плавлений сир — 200 г;
  • яйця варені — 5 шт.;
  • зелена цибуля — 50 г;
  • сметана — 150 г;
  • волоські горіхи — 100 г;
  • чорнослив — 300 г.

Спосіб приготування

Викласти на тарілку листя салату так, щоб воно прикривало краї та створювало основу салату. В майонез видавити часник через прес, додати перець і ретельно перемішати. Плавлений сир натерти на крупній тертці та розподілити по листю, злегка промазавши майонезом.

рецепт салату на новий рік
Майонез та зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Білки варених яєць натерти та викласти наступним шаром, додати трохи солі. Зверху посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею, додати невелику кількість сметани, чергуючи з майонезом для пікантності. 

смачний салат на свято
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Волоські горіхи подрібнити та викласти поверх сметани. Чорнослив промити, обсушити, нарізати тонкою соломкою і викласти зверху, залишивши невеликий горіховий обідок по краях, злегка промазавши майонезом.

рецепт салату на новий рік
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Жовтки натерти на дрібній тертці та сформувати серцевинку квітки в центрі салату. Залишити салат на 20–30 хвилин для легкого настоювання перед подачею. Салат виходить ніжним, легким та святковим, з гарною презентацією та збалансованим смаком.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів салатів для святкового або буденного меню

Смачний салат "Аврора" № 1 — перевершив навіть "Олівʼє" та "Шубу". 

Новий салат з куркою та грибами "Емеральд" на святковий стіл — рецепт. 

Вишуканий салат "Ловелас" — улюблена закуска чоловіків, готуйте більше. 

Ситний салат "Зима" — смачний рецепт на холодну пору року. 

Святковий салат "Перший сніг" — кожен шар ідеальний, перевершив "Шубу". 

Ситний салат "Столиця" за 5 хвилин — він смачний весь рік та не набридає. 

Смачний салат "Інтрига" — секрет у хрумкому шарі, смак незабутній. 

Новий рецепт салату "Лінива шуба" — знайомий смак, але готується за лічені хвилини. 

Смачна закуска з курячих шлунків — рецепт, який всі обожнюють. 

Новий салат з крабовими паличками "Роксолана" — новий рецепт закуски. 

Смачний салат "Рапсодія" — ідеальний салат на Новий рік 2026 чи інше свято. 

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
