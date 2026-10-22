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Главная Вкус Салат "Орися": понадобится 250 г копченой курицы и 3 яйца

Салат "Орися": понадобится 250 г копченой курицы и 3 яйца

Ua ru
22 октября 2026 12:04
Салат с копчёной курицей и ананасами: праздничное блюдо за несколько минут
Салат с курицей. Фото: gospodynka.com.ua

Сытный салат с приятным копченым ароматом и легкой сладостью ананасов станет удачным дополнением к праздничному меню. Он готовится без лишних хлопот, а гармоничное сочетание курицы, сыра и яиц делает блюдо особенно аппетитным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • филе копченой курицы — 250 г;
  • твердый сыр — 100 г;
  • консервированные ананасы — 250 г;
  • варёные яйца — 3 шт.;
  • майонез — 3 ст. л.
рецепт салату з копченою куркою
Салат с копченой курицей. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Копченую курицу очистить от костей и хрящей и нарезать брусочками.
  2. Сыр натереть на крупной терке, ананасы нарезать кубиками, а вареные яйца — кусочками.
  3. Переложить все ингредиенты в салатник, добавить майонез и тщательно перемешать.
  4. По желанию украсить укропом или петрушкой и подавать к столу.

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яйца салат рецепт курица
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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