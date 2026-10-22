Салат с копчёной курицей и ананасами: праздничное блюдо за несколько минут

Салат с курицей. Фото: gospodynka.com.ua

Сытный салат с приятным копченым ароматом и легкой сладостью ананасов станет удачным дополнением к праздничному меню. Он готовится без лишних хлопот, а гармоничное сочетание курицы, сыра и яиц делает блюдо особенно аппетитным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

филе копченой курицы — 250 г;

твердый сыр — 100 г;

консервированные ананасы — 250 г;

варёные яйца — 3 шт.;

майонез — 3 ст. л.

Салат с копченой курицей. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Копченую курицу очистить от костей и хрящей и нарезать брусочками. Сыр натереть на крупной терке, ананасы нарезать кубиками, а вареные яйца — кусочками. Переложить все ингредиенты в салатник, добавить майонез и тщательно перемешать. По желанию украсить укропом или петрушкой и подавать к столу.

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