Салат с копчёной курицей и ананасами: праздничное блюдо за несколько минут

Салат "Орися": понадобится 250 г копченой курицы и 3 яйца
Ua ru
22 октября 2026 12:04
Салат с курицей. Фото: gospodynka.com.ua
Сытный салат с приятным копченым ароматом и легкой сладостью ананасов станет удачным дополнением к праздничному меню. Он готовится без лишних хлопот, а гармоничное сочетание курицы, сыра и яиц делает блюдо особенно аппетитным.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- филе копченой курицы — 250 г;
- твердый сыр — 100 г;
- консервированные ананасы — 250 г;
- варёные яйца — 3 шт.;
- майонез — 3 ст. л.
Способ приготовления
- Копченую курицу очистить от костей и хрящей и нарезать брусочками.
- Сыр натереть на крупной терке, ананасы нарезать кубиками, а вареные яйца — кусочками.
- Переложить все ингредиенты в салатник, добавить майонез и тщательно перемешать.
- По желанию украсить укропом или петрушкой и подавать к столу.
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