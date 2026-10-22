Салат із копченою куркою та ананасами: святкова страва за кілька хвилин

Салат з куркою. Фото: gospodynka.com.ua

Ситний салат із приємним копченим ароматом і легкою солодкістю ананасів стане вдалим доповненням святкового меню. Він готується без зайвих клопотів, а гармонійне поєднання курки, сиру та яєць робить страву особливо апетитною.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

філе копченої курки — 250 г;

твердий сир — 100 г;

консервовані ананаси — 250 г;

варені яйця — 3 шт.;

майонез — 3 ст. л.

Салат з копченою куркою. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Копчену курку очистити від кісток і хрящів та нарізати брусочками. Сир натерти на великій тертці, ананаси нарізати кубиками, а варені яйця — шматочками. Перекласти всі інгредієнти в салатник, додати майонез і ретельно перемішати. За бажанням прикрасити кропом або петрушкою та подавати до столу.

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