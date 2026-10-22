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Головна Смак Салат "Орися": знадобиться 250 г копченої курки та 3 яйця

Салат "Орися": знадобиться 250 г копченої курки та 3 яйця

Ua ru
22 жовтня 2026 12:04
Салат із копченою куркою та ананасами: святкова страва за кілька хвилин
Салат з куркою. Фото: gospodynka.com.ua

Ситний салат із приємним копченим ароматом і легкою солодкістю ананасів стане вдалим доповненням святкового меню. Він готується без зайвих клопотів, а гармонійне поєднання курки, сиру та яєць робить страву особливо апетитною.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • філе копченої курки — 250 г;
  • твердий сир — 100 г;
  • консервовані ананаси — 250 г;
  • варені яйця — 3 шт.;
  • майонез — 3 ст. л.
рецепт салату з копченою куркою
Салат з копченою куркою. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Копчену курку очистити від кісток і хрящів та нарізати брусочками.
  2. Сир натерти на великій тертці, ананаси нарізати кубиками, а варені яйця — шматочками.
  3. Перекласти всі інгредієнти в салатник, додати майонез і ретельно перемішати.
  4. За бажанням прикрасити кропом або петрушкою та подавати до столу.

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яйця салат рецепт курка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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