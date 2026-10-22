Салат із копченою куркою та ананасами: святкова страва за кілька хвилин

Салат "Орися": знадобиться 250 г копченої курки та 3 яйця
Ua ru
22 жовтня 2026 12:04
Салат з куркою. Фото: gospodynka.com.ua
Ситний салат із приємним копченим ароматом і легкою солодкістю ананасів стане вдалим доповненням святкового меню. Він готується без зайвих клопотів, а гармонійне поєднання курки, сиру та яєць робить страву особливо апетитною.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- філе копченої курки — 250 г;
- твердий сир — 100 г;
- консервовані ананаси — 250 г;
- варені яйця — 3 шт.;
- майонез — 3 ст. л.
Спосіб приготування
- Копчену курку очистити від кісток і хрящів та нарізати брусочками.
- Сир натерти на великій тертці, ананаси нарізати кубиками, а варені яйця — шматочками.
- Перекласти всі інгредієнти в салатник, додати майонез і ретельно перемішати.
- За бажанням прикрасити кропом або петрушкою та подавати до столу.
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