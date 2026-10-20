Салат із картоплею та квашеними огірками: ситний рецепт на осінь

Салат "Осінній": мало хто готує, а він смачніший за "Олівʼє" і "Шубу"
Ua ru
20 жовтня 2026 14:04
Інгредієнти для салату. Фото: gospodynka.com.ua
Цей салат стане вдалим доповненням до обіду, вечері або святкового столу. Секрет простий: нарізати інгредієнти однаковими кубиками, додати трохи майонезу й дати страві охолонути перед подаванням.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- картопля варена — 1 шт.;
- морква варена — ½–1 шт.;
- яйця варені — 2 шт.;
- квашені огірки — 2–3 шт.;
- майонез — ½–1 ст. л.;
- сіль — до смаку.
Спосіб приготування
- Картоплю та моркву відварити до готовності, яйця — круто.
- Охолодити й очистити всі продукти, нарізати невеликими кубиками. Так само нарізати квашені огірки.
- Змішати інгредієнти в мисці, додати майонез і сіль до смаку.
- Обережно перемішати та поставити в холодильник на 20 хвилин.
- Перед подаванням за бажанням прикрасити свіжою зеленню.
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