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Головна Смак Салат "Осінній": мало хто готує, а він смачніший за "Олівʼє" і "Шубу"

Салат "Осінній": мало хто готує, а він смачніший за "Олівʼє" і "Шубу"

Ua ru
20 жовтня 2026 14:04
Салат із картоплею та квашеними огірками: ситний рецепт на осінь
Інгредієнти для салату. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат стане вдалим доповненням до обіду, вечері або святкового столу. Секрет простий: нарізати інгредієнти однаковими кубиками, додати трохи майонезу й дати страві охолонути перед подаванням.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • картопля варена — 1 шт.;
  • морква варена — ½–1 шт.;
  • яйця варені — 2 шт.;
  • квашені огірки — 2–3 шт.;
  • майонез — ½–1 ст. л.;
  • сіль — до смаку.
рецепт салату на осінь
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Картоплю та моркву відварити до готовності, яйця — круто.
  2. Охолодити й очистити всі продукти, нарізати невеликими кубиками. Так само нарізати квашені огірки.
  3. Змішати інгредієнти в мисці, додати майонез і сіль до смаку.
  4. Обережно перемішати та поставити в холодильник на 20 хвилин.
  5. Перед подаванням за бажанням прикрасити свіжою зеленню.

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салат рецепт олів'є салат шуба
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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