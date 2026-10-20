Салат із картоплею та квашеними огірками: ситний рецепт на осінь

Інгредієнти для салату. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат стане вдалим доповненням до обіду, вечері або святкового столу. Секрет простий: нарізати інгредієнти однаковими кубиками, додати трохи майонезу й дати страві охолонути перед подаванням.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

картопля варена — 1 шт.;

морква варена — ½–1 шт.;

яйця варені — 2 шт.;

квашені огірки — 2–3 шт.;

майонез — ½–1 ст. л.;

сіль — до смаку.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Картоплю та моркву відварити до готовності, яйця — круто. Охолодити й очистити всі продукти, нарізати невеликими кубиками. Так само нарізати квашені огірки. Змішати інгредієнти в мисці, додати майонез і сіль до смаку. Обережно перемішати та поставити в холодильник на 20 хвилин. Перед подаванням за бажанням прикрасити свіжою зеленню.

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