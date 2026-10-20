Салат с картофелем и солеными огурцами: сытный рецепт на осень

Салат "Осенний": его готовят немногие, а он вкуснее, чем "Оливье" и "Шуба"
Ua ru
20 октября 2026 14:04
Ингредиенты для салата. Фото: gospodynka.com.ua
Этот салат станет отличным дополнением к обеду, ужину или праздничному столу. Секрет прост: нарезать ингредиенты одинаковыми кубиками, добавить немного майонеза и дать блюду остыть перед подачей.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- варёный картофель — 1 шт.;
- варёная морковь — ½–1 шт.;
- яйца вареные — 2 шт.;
- маринованные огурцы — 2–3 шт.;
- майонез — ½–1 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Картофель и морковь отварить до готовности, яйца — вкрутую.
- Остудить и очистить все продукты, нарезать небольшими кубиками. Так же нарезать маринованные огурцы.
- Смешать ингредиенты в миске, добавить майонез и соль по вкусу.
- Аккуратно перемешать и поставить в холодильник на 20 минут.
- Перед подачей по желанию украсить свежей зеленью.
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