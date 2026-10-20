Салат с картофелем и солеными огурцами: сытный рецепт на осень

Ингредиенты для салата. Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат станет отличным дополнением к обеду, ужину или праздничному столу. Секрет прост: нарезать ингредиенты одинаковыми кубиками, добавить немного майонеза и дать блюду остыть перед подачей.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

варёный картофель — 1 шт.;

варёная морковь — ½–1 шт.;

яйца вареные — 2 шт.;

маринованные огурцы — 2–3 шт.;

майонез — ½–1 ст. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Картофель и морковь отварить до готовности, яйца — вкрутую. Остудить и очистить все продукты, нарезать небольшими кубиками. Так же нарезать маринованные огурцы. Смешать ингредиенты в миске, добавить майонез и соль по вкусу. Аккуратно перемешать и поставить в холодильник на 20 минут. Перед подачей по желанию украсить свежей зеленью.

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