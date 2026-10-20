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Главная Вкус Салат "Осенний": его готовят немногие, а он вкуснее, чем "Оливье" и "Шуба"

Салат "Осенний": его готовят немногие, а он вкуснее, чем "Оливье" и "Шуба"

Ua ru
20 октября 2026 14:04
Салат с картофелем и солеными огурцами: сытный рецепт на осень
Ингредиенты для салата. Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат станет отличным дополнением к обеду, ужину или праздничному столу. Секрет прост: нарезать ингредиенты одинаковыми кубиками, добавить немного майонеза и дать блюду остыть перед подачей.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • варёный картофель — 1 шт.;
  • варёная морковь — ½–1 шт.;
  • яйца вареные — 2 шт.;
  • маринованные огурцы — 2–3 шт.;
  • майонез — ½–1 ст. л.;
  • соль — по вкусу.
рецепт салату на осінь
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Картофель и морковь отварить до готовности, яйца — вкрутую.
  2. Остудить и очистить все продукты, нарезать небольшими кубиками. Так же нарезать маринованные огурцы.
  3. Смешать ингредиенты в миске, добавить майонез и соль по вкусу.
  4. Аккуратно перемешать и поставить в холодильник на 20 минут.
  5. Перед подачей по желанию украсить свежей зеленью.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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