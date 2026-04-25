Салат со свеклой: вкусная альтернатива вместо "Винегрета"
Дата публикации 25 апреля 2026 12:04
Салат со свеклой. Фото: smakuiemo.com.ua
Если классический винегрет уже немного надоел, этот вариант точно станет приятной находкой. Сочетание свеклы, маринованных огурцов и карамелизированного лука создает более глубокий, насыщенный вкус. Такой салат получается одновременно простым, но более выразительным и интересным, чем классический вариант.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- вареная свекла — 300 г;
- маринованные огурцы — 100 г;
- лук — 1 шт. (~100 г);
- чеснок — 2 зубчика;
- сметана или майонез — 70 г;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Свеклу отварить до готовности, охладить и натереть на терке.
- Маринованные огурцы также натереть или мелко нарезать.
- Лук обжарить на растительном масле до мягкости, добавив сахар для легкой карамелизации.
- В миске соединить свеклу, огурцы и лук. Добавить измельченный чеснок, сметану или майонез, соль и перец. Все хорошо перемешать и охладить перед подачей.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Читайте также:
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".
