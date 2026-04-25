Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Салат со свеклой: вкусная альтернатива вместо "Винегрета"

Ua ru
Дата публикации 25 апреля 2026 12:04
Салат со свеклой. Фото: smakuiemo.com.ua

Если классический винегрет уже немного надоел, этот вариант точно станет приятной находкой. Сочетание свеклы, маринованных огурцов и карамелизированного лука создает более глубокий, насыщенный вкус. Такой салат получается одновременно простым, но более выразительным и интересным, чем классический вариант.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • вареная свекла — 300 г;
  • маринованные огурцы — 100 г;
  • лук — 1 шт. (~100 г);
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сметана или майонез — 70 г;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • масло — для жарки.
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Свеклу отварить до готовности, охладить и натереть на терке.
  2. Маринованные огурцы также натереть или мелко нарезать.
  3. Лук обжарить на растительном масле до мягкости, добавив сахар для легкой карамелизации.
  4. В миске соединить свеклу, огурцы и лук. Добавить измельченный чеснок, сметану или майонез, соль и перец. Все хорошо перемешать и охладить перед подачей.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Читайте также:

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации