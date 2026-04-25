Салат со свеклой: вкусная альтернатива вместо "Винегрета"

Салат со свеклой. Фото: smakuiemo.com.ua

Если классический винегрет уже немного надоел, этот вариант точно станет приятной находкой. Сочетание свеклы, маринованных огурцов и карамелизированного лука создает более глубокий, насыщенный вкус. Такой салат получается одновременно простым, но более выразительным и интересным, чем классический вариант.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

вареная свекла — 300 г;

маринованные огурцы — 100 г;

лук — 1 шт. (~100 г);

чеснок — 2 зубчика;

сметана или майонез — 70 г;

сахар — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Свеклу отварить до готовности, охладить и натереть на терке. Маринованные огурцы также натереть или мелко нарезать. Лук обжарить на растительном масле до мягкости, добавив сахар для легкой карамелизации. В миске соединить свеклу, огурцы и лук. Добавить измельченный чеснок, сметану или майонез, соль и перец. Все хорошо перемешать и охладить перед подачей.

